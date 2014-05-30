重发-《全球汇市一周综述》欧洲央行利率会议渐近，宽松预期压制欧元

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整理 王洋

路透北京5月30日 - 本周欧元整体维持弱势，欧洲央行几位重量级官员皆暗示将在下个月出台刺激措施，以避免欧元区陷入通缩。虽然刚刚结束的欧洲议会选举显示，反欧盟的民主主义党派在法国和英国两国取得了意外的胜利，但这并未对欧元产生太大影响。

至于美元，在积极的美国经济数据支持下，呈现坚挺态势。本周早些时候包括耐久财、消费者信心和房市在内的各方面数据捷报频传，一度将美元指数带至八周高位。不过本周后半段，美债收益率的下滑拖累美元有所走低，但幅度不算大。

展望下周，市场聚焦于欧洲央行利率会议。在通缩威胁笼罩下，欧洲央行会否会如外界预期般推出刺激措施，包括下调利率和提振对小企业贷款等，市场拭目以待。数据方面，重量级的是美国公布5月非农就业数据，美元走势将视该数据的眼色而动。

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**下周聚焦欧洲央行利率会议**

本周欧元在低位徘徊，市场安静等待下周欧洲央行(ECB)的利率会议。许多投资者预期ECB将采取措施应对通缩的威胁。而欧洲央行总裁德拉吉本周的谈话，更加重了央行将实行宽松政策的预期。

德拉吉周一表示，欧洲央行必须“特别警惕”欧元区物价螺旋式下行的风险。央行不接受通胀在过长时间内保持在过低水平。他还称，欧洲央行对通缩保持高度警惕，随时准备采取有针对性的常规举措加以应对，且全面资产购买计划仍是选项之一。

德拉吉表示，如果汇率或市场走势导致货币和金融状况无端收紧，“这将要求我们调整常规工具”，为不同的情景制定相应的政策选项。这些工具包括调降利率，将欧洲央行目前为零的存款利率降至负值。不过，一项路透调查显示，欧元区货币市场交易商普遍预计，调降存款利率对区内货币市场利率的影响有限。

其他欧洲央行的决策者之前也暗示，央行准备在6月5日的政策会议上采取行动，以抗击低通胀和欧元区银行业惜贷的问题。德拉吉的讲话强化了上述暗示。受此影响，欧元兑美元一度在本周稍早跌至三个月新低，虽然之后有所回升，但上行动力明显不足。

三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，在6月5日的欧洲央行会议前，欧元很可能处于守势。他并称，美债收益率近来下跌，可能帮助抑制欧元兑美元的跌势。

**美国经济数据提振美元**

本周二出炉的数据显示，美国4月耐久财订单意外上升，5月消费者信心亦有改善。美元多头因此受到鼓舞。美元指数一度在此提振下升至4月初以来的最高水平。

不过此后受美债收益率下滑的影响，美元有所回落。许多分析师和交易商表示，美国公债收益率处于意外低位，且市场对美联储很快升息的预期减退，降低美元需求，尽管市场广泛预期美国经济有所改善。

“美元的问题就是债市的问题，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg说，“美元受到美债收益率抑压，人们预期(10年期美债收益率)是3%，该收益率目前在大约2.5%。”

另外周四公布的数据显示，美国第一季经济萎缩，为三年来首见，主要是受冬季严寒的影响，但有迹象显示在那之后景气回升。数据并未对美元带来太大的影响。

“尽管整体数据不佳，但修正细节实际上有利于第二季GDP,”摩根大通分析师在给客户的研究报告中称。“几乎所有的修正都是由于第一季库存增速预估向下修正，这应使本季生产更加快速，因企业的过剩库存减少。”

另外日圆兑欧元和美元的涨势周五暂时停歇，投资人赶在周末之前获利了结。

“现在，对日本央行进一步加强宽松的预期较低，这是日圆最近一直走强的一个原因，”澳洲国民银行驻悉尼策略师Ray Attrill称。(完) (审校 屈桂娟)