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货币新闻 | 2014年 5月 30日 星期五 19:34 BJT

重发 -表格：LME金属库存最新变化--5月30日

(重发以跟上红条)
    路透伦敦5月30日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           171,350            -1,150
    锡            10,865               -50
    铅           190,475              -375
    锌           711,900            -7,700
    铝         5,194,425            -4,750
    镍           284,436              +774
    铝合金        42,320              持平
    NASAAC        61,960              持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
 品  库存数据         库存分布              品种     库存数据      库存分布
 种                                                                
 铜  MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍  MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化        

 (编译 杜明霞；审校 张明钧)
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