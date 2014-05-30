更新版 1-台湾房地产：财政部明年初将提房地合一课所得税，北市将累进课征房屋税

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 明年初将向立法院提出房屋、土地合一课征所得税草案
* 预料台北市政府将提高税基，以户数累进课征北市房屋税
* 台北市房价再上涨力道弱 (新增官员评论)
路透台北5月30日 - 台湾为抑制高房价及促进税制公平再出新方案。财政部长张盛和周五表示，预计明年初将向立法院提出房屋及土地合一课征所得税草案。他同时也认为，台北房价目前渐渐往下，再上涨的力道很弱。
张盛和在一场记者会中表示，目前中央银行及公股银行已透过针对性审慎措施同步处理高房价问题，至于利率部分，央行大概暂时不会用(升息)这个工具。至于台北市房价过高的问题，台北市政府的权限内预计将会把房屋税率提高，并以户数来订累进税率，税基也会调整高。
〞如果台北市房价可以下滑对预期心理很好，但无法解决年轻人住宅的问题，因为这要靠社会住宅、要靠捷运的兴建来解决，〞张盛和说。
但他也表示，针对台北市房价过高的问题，财政部也会在权责之内，比如针对豪宅课征交易所得税，囤房者，以及高价店面的查核上着手。
为抑制高房价，台湾立法院财委会日前通过将房屋税中住家用的非自用住宅税率由现行的1.2-2%调高至1.5-3.6%，希以增加持有成本抑制房价走高。 此案在日前已在立法院三读通过。
**制度面改革：房地合一课征所得税**
在房地交易所得课税合一方面，张盛和表示，今年暑假将开始进行研究，比如并多方征求意见，预计在明年初的会把房、地合一课征所得税案送交立院审议。
张盛和说，目前台湾的房屋和土地所得税为分开课税，未来将做制度面的改革，会研拟房地合一课征所得税。
〞全世界房地分开课税的只有台湾，当然我们也不会做大规模的做，〞他也解释，在房屋和土地的持有税方面，财政部将维持原案，主要还是针对房屋/土地交易时，合一来课征所得税。
他也表示，近期财政部将个人持有房屋的资料总归户，发现有个人名下持有高达一百多户的房屋资料，以后在房屋税新的规定之下，将会把资料送予各县市政府查核。因以往各县市政府各顾各的，都将房屋持有税率只课最低的1.2%，并不公平，日后若是非自用的房屋，则要调高房屋持有税率，提高持有成本。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12