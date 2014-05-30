更新版 1-台湾房地产：财政部明年初将提房地合一课所得税，北市将累进课征房屋税

* 明年初将向立法院提出房屋、土地合一课征所得税草案

* 预料台北市政府将提高税基，以户数累进课征北市房屋税

* 台北市房价再上涨力道弱 (新增官员评论)

路透台北5月30日 - 台湾为抑制高房价及促进税制公平再出新方案。财政部长张盛和周五表示，预计明年初将向立法院提出房屋及土地合一课征所得税草案。他同时也认为，台北房价目前渐渐往下，再上涨的力道很弱。

张盛和在一场记者会中表示，目前中央银行及公股银行已透过针对性审慎措施同步处理高房价问题，至于利率部分，央行大概暂时不会用(升息)这个工具。至于台北市房价过高的问题，台北市政府的权限内预计将会把房屋税率提高，并以户数来订累进税率，税基也会调整高。

〞如果台北市房价可以下滑对预期心理很好，但无法解决年轻人住宅的问题，因为这要靠社会住宅、要靠捷运的兴建来解决，〞张盛和说。

但他也表示，针对台北市房价过高的问题，财政部也会在权责之内，比如针对豪宅课征交易所得税，囤房者，以及高价店面的查核上着手。

为抑制高房价，台湾立法院财委会日前通过将房屋税中住家用的非自用住宅税率由现行的1.2-2%调高至1.5-3.6%，希以增加持有成本抑制房价走高。 此案在日前已在立法院三读通过。

**制度面改革：房地合一课征所得税**

在房地交易所得课税合一方面，张盛和表示，今年暑假将开始进行研究，比如并多方征求意见，预计在明年初的会把房、地合一课征所得税案送交立院审议。

张盛和说，目前台湾的房屋和土地所得税为分开课税，未来将做制度面的改革，会研拟房地合一课征所得税。

〞全世界房地分开课税的只有台湾，当然我们也不会做大规模的做，〞他也解释，在房屋和土地的持有税方面，财政部将维持原案，主要还是针对房屋/土地交易时，合一来课征所得税。