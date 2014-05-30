《全球汇市》日圆涨势放缓，市场聚焦欧洲央行会议

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
一些交易商预期，欧洲央行下周的会议可能导致欧洲、日本和美国的政策分歧加大，最终可能警醒投资者。但过去一周欧元的涨势放慢与这个主张不符。
周五公布数据显示，日本4月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期跳涨3.2%，为连续第11个月同比上升。数据未打消日本央行进一步放宽政策的较低预期。
“市场对CPI数据的反应有限，未来我们可能看到物价不时偏离预期，”IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa表示。
“但物价已经基本按照日本央行的意愿上涨，因此对于进一步放宽政策的预期将逐步消退，这是买入日圆的一个因素。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3610 1.3601 +0.07 -0.98 1.3745
美元/日圆 101.64 101.79 -0.15 -3.48 105.30
欧元/日圆 138.34 138.44 -0.07 -4.35 144.63
美元/瑞郎 0.8970 0.8976 -0.07 +0.47 0.8928
英镑/美元 1.6741 1.6715 +0.16 +1.12 1.6556
美元/加元 1.0828 1.0834 -0.06 +1.96 1.0620
澳元/美元 0.9314 0.9307 +0.08 +4.50 0.8913
新西兰元/美元 0.8486 0.8484 +0.02 +3.41 0.8206
欧元/瑞郎 1.2210 1.2212 -0.02 -0.50 1.2271
欧元/英镑 0.8128 0.8135 -0.09 -2.04 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0685 9.0382 +0.34 +2.50 8.8474
美元/挪威克朗 5.9703 5.9638 +0.11 -1.58 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/张明钧/王冠中/李爽 审校 田建华/张若琪/高琦/李婷仪)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12