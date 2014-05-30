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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 16:31 BJT

《全球汇市》日圆涨势放缓，市场聚焦欧洲央行会议

一些交易商预期，欧洲央行下周的会议可能导致欧洲、日本和美国的政策分歧加大，最终可能警醒投资者。但过去一周欧元的涨势放慢与这个主张不符。

周五公布数据显示，日本4月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期跳涨3.2%，为连续第11个月同比上升。数据未打消日本央行进一步放宽政策的较低预期。

“市场对CPI数据的反应有限，未来我们可能看到物价不时偏离预期，”IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa表示。

“但物价已经基本按照日本央行的意愿上涨，因此对于进一步放宽政策的预期将逐步消退，这是买入日圆的一个因素。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3610 1.3601 +0.07 -0.98 1.3745

美元/日圆 101.64 101.79 -0.15 -3.48 105.30

欧元/日圆 138.34 138.44 -0.07 -4.35 144.63

美元/瑞郎 0.8970 0.8976 -0.07 +0.47 0.8928

英镑/美元 1.6741 1.6715 +0.16 +1.12 1.6556

美元/加元 1.0828 1.0834 -0.06 +1.96 1.0620

澳元/美元 0.9314 0.9307 +0.08 +4.50 0.8913

新西兰元/美元 0.8486 0.8484 +0.02 +3.41 0.8206

欧元/瑞郎 1.2210 1.2212 -0.02 -0.50 1.2271

欧元/英镑 0.8128 0.8135 -0.09 -2.04 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0685 9.0382 +0.34 +2.50 8.8474

美元/挪威克朗 5.9703 5.9638 +0.11 -1.58 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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