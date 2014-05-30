《中国信用市场观察》国债期货的价格发现功能小试锋芒

作者 徐永

路透上海5月30日 - 中国债券市场本周国债期货表现亮眼，期间多头情绪一度领先并超过现券，主力合约1409 持仓量增至7,075历史高位，一周涨幅接近1%；现券亦维持暖势，短端下降幅度超过长短，不过后半周长端开始发力，周收益率曲线整体继续陡峭化；信用债各等级收益率也整体下行。

对于国债期货本周的表现，有不少观点认为是国务院总理李克强内蒙古讲话后，市场对货币政策的宽松预期升温，带动灵敏的多头投资者率先进入期货市场建仓，国债期货的价格发现作用突显。

不过要看到，国债期货的投机氛围依然较为浓厚。以最后实际交割量在总合约持仓量中的占比来简单看，1312合约占比超过15%，1403合约不到6%，而以1406合约来看，目前还没有提前交割，持仓量已经降到200手附近，预计比例将不到3%。

实际交割比例可以大体测算国债期货的套保成份，在银行保险等机构尚未入场之前，交割比例的下降或许让市场对国债期货的价格发现和套期保值功能担忧。

国债期货的流动性亦需要加强，上市以来，日均成交在3,000手附近，即成交额30亿左右，与货币市场超6，000亿和现券市场超千亿的日均成交额相比，仍然略显低迷。

市场人士反馈，国债期货上市以来，还至少存在换季折价，不利多头等问题，影响了部分多头的建仓和交易积极性。

表现在国债期货虽然实行的是双边举手机制，但买方举手并不能表达对具体交割券选择的意愿，在现券流动性本身有限的情况下，可能会导致多头进入交割月后，优先选择换季平仓，而不是进入实际交割。

这样一来在交割月份，多头举手的缺席，使得实际有交割意愿的多头很容受到空方打压，出现价格的过度调整，并影响到当期的其他合约，以上市至今仍存在的1406合约来看，1312合约和1403合约最后交割期间，价格也波及遭到调整。

换季折价的存在，使得投机的多头收益受损，要么提前在价格中反映折价效应，或者就是收益率吸引力下降离场。

可见，交割机制和现券本身流动性等问题，造成了国债期货形成了目前套保比例不高，同时投机者参与积极性下降的双重尴尬。

不过国债期货本身在价格发现等方面的先天优势，仍会吸引部分投资者提前参与博取投资机会，类似本周市场的表现。

但长远而言，国债期货市场仍面临完善需求，按照中金所副总经理陈晗在日前的表态，未来将从三个方面继续推动市场发展，包括推动商业银行，保险机构的参与；丰富国债期货的品种；开展国债现券冲抵期货保证金等。

另外，市场机构期盼的举措还有单边举手机制的实施，并认为现有双边举手机制，事实上仍然由卖方决定交割券，买方举手的保护意义不大反而影响了交易效率。

不过，也要看到，现券市场的流动性不足，本身就不利买方，卖方单边举手这种强制交割机制，可能会令买方面临的交易风险更大。

当务之急，可能还是要引入银行保险等机构进入国债期货市场，并完善现券做市商制度，提高现券流动性等，特别是前者，银行保险的头寸较大，容易提高在交割月份的买方议价能力，限制逼空和折价现象的发生。

当然不容忽视的还有，作为现券持有规模最大的投资者，银行在期货市场对冲的需求，可能又会导致其是天然的空方，可能需要从其他方面，吸引银行未来的加入，并进行多样化的投资。

比如现券冲抵保证金业务，这个类似支付宝变余额宝效应，提高闲置债券利用效率的机制，对银行而言，由于持有到期账户国债本身质押融资功能受到限制，将其投入到国债期货市场，将能很好的降低资金成本。