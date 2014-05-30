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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 16:20 BJT

香港金融：首季中国内地访客新造保费49亿港元，按年上升75%

路透香港5月30日 - 香港保险业监理处周五公布，今年首季香港向中国内地访客发出新造保单保费为49亿港元，按年上升75%。

根据保监处的数据，今年首季，本地个人人寿业务总新造保单保费为272亿港元，以此计算，向内地访客发出新造保单占比为18.2%。

去年首季，香港向内地访客发出新造保单为28亿港元，而2013年全年的金额则为149亿港元，并占个人人寿业务市场比重16.1%。

保监处并称，今年首季香港保险业的毛保费总额为817亿港元，按年上升12.8%。其中，长期有效业务（寿险）的保费收入总额按年升15.1%至691亿港元，一般保险业务（产险）的毛保费收入增长1.6%至126亿港元。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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