路透基点：民生电子商务7-8亿元点心贷款获得首笔1.5亿承贷--TRLPC

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透香港5月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，民生电子商务有限责任公司7-8亿元人民币一年期境外融资获得了首笔承贷，金额为1.5亿元人民币。
中国民生银行香港分行是这次融资的牵头行兼簿记行
如先前报导，这笔子弹式贷款由中国民生银行发行的一份备用信用证(SBLC)支持，利率为较三个月香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)加码169个基点。
银行受邀以三个层次参贷：
承贷1.5亿元或以上的银行，担任牵头行，获得75个基点的前端费；
承贷1-1.49亿元的银行，担任主办行，获得70个基点的前端费；
承贷6,000-9,900万元的银行，担任安排行，获得65个基点的前端费。
在6月4日以前给予承诺的银行，将得到10个基点的优惠费率。
所筹资金用于一般企业用途。
民生电子商务有限责任公司2013年在深圳前海注册成立，着力于金融创新与新产品设计。民生加银资产管理有限公司是民生电子商务有限责任公司的最大股东，持股47.4%。(完)
(编译 张涛；审校 石冠兰)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12