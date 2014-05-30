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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 16:49 BJT

新兴汇市：高收益需求推升新兴亚币，当局干预打压韩元脱离六年高位

马币(林吉特)兑美元 月线升值1.5%，因马国央行暗示将升息，且第一季经济成长强劲。

相反地，泰铢兑美元 月线下跌1.4%，将创去年12月以来最大单月跌幅，此前军方发动政变，以终结多月以来的政治动荡。

印尼卢比兑美元 月线跌0.7%，因外界益发担心7月印尼总统大选的结果。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.65 101.80 +0.15 +3.57 105.28

坡元 1.2534 1.2545 +0.09 +0.78 1.2632

台币 30.050 30.128 +0.26 -0.33 29.950

韩元 1020.00 1020.60 +0.06 +3.47 1055.40

泰铢 32.78 32.77 -0.03 +0.24 32.86

菲律宾披索 43.75 43.90 +0.34 +1.49 44.40

印尼卢比 11650.00 11625.00 -0.21 +4.38 12160.00

印度卢比 59.03 59.03 +0.00 +4.69 61.80

马币 3.2110 3.2155 +0.14 +2.01 3.2755

人民币 6.2471 6.2399 -0.12 -3.09 6.0539

(完)

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