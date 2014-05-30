加拿大数据：第一季经济环比年率为成长1.2%，低于市场预估

路透5月30日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.2%，低于市场预期，第四季为成长2.7%。

家庭支出环比年率成长幅度降至1.2%，前一季为2.4%，企业投资则是下滑3.7%；进口下滑幅度大于出口，分别降7.2%及2.4%。