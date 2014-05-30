加拿大数据：第一季经济环比年率为成长1.2%，低于市场预估

投行观点：Galapagos NV目标价从87美元上调至121--Instinet
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路透5月30日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.2%，低于市场预期，第四季为成长2.7%。
家庭支出环比年率成长幅度降至1.2%，前一季为2.4%，企业投资则是下滑3.7%；进口下滑幅度大于出口，分别降7.2%及2.4%。
3月实质GDP较前月扩张0.1%，2月时为成长0.2%，由矿业及油气开发所带动。
以下为详细数据，单位为百分比(经季节调整，除物价指数外其余亦经通胀调整)：
2014 2013 2013
第一季 第四季 第三季
环比年率 +1.2 +2.7 +3.0
较前季 +0.3 +0.7 +0.7
GDP隐含物价指数变化 +1.3 +0.1 +0.6
3月较前月(%) 2月(修正值) 2月(前值) 3月较上年同期(%)
所有行业 +0.1 +0.2 +0.2 +2.1
路透调查分析师预估第一季GDP环比年率为增长1.8%，3月GDP成长0.1%。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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