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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 17:22 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至三周低点，受股市颓势拖累

“橡胶价格受到股市跌势的拖累，”Nihon Unicom的主管Hiroyuki Kikukawa称。

日本股市日经指数 周五中止六日涨势，投资人在周末前获利了结。

“没有利多消息协助提振买气，或抵消投资人对中国经济和供应过剩的担忧，”他说。

日本橡胶贸易协会周四的数据显示，截至5月20日，日本港口的生橡胶库存为22,514顿，较10天前增加2.89%。

上海期交所主力9月橡胶期货 下跌345元人民币，收在每吨14,125元人民币。

新加坡SICOM交易所6月橡胶期货 最新报每公斤168.50美分，下跌2.20美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/王冠中; 审校 张明钧)
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