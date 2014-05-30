台湾汇市：台币收创近五个月高位，因外资汇入与美元走弱

* 台币兑美元连三升，创近五个月收盘高位 * 外资流向与韩元是否升破1,020主导台币后市 * 下周二实质交易区估在29.950-30.050 路透台北5月30日 - 台币兑美元 周五连三日收升。国际美元随美债殖利率下滑而走弱， 令外资汇入与银行间做空美元，但进口商随后承接让升幅收敛，终场央行调节令台币以近五个月高位作收。 台币兑美元周线与月线分别升值了0.43%、0.68%。与多数新兴亚洲货币本月多呈上涨走势相符。交易员认 为，端午节假期结束后，台币走势还是要以外资是否持续汇入为依归，此外，韩元兑美元 是否进一 步升破1,020价位也是重点。 “还是看外资，若是慢慢进来，会在30.00附近，若量大一点，就会测29.80。”一位本地大型银行交易员 说。 另一外商银行交易员也指出，近期台币完全由外资的流量所主导，在央行并未刻意阻挡的状况下，台币还 是呈现缓步升值格局。 他们表示，虽然今日外资在台股与韩股同步卖超，但因金额不大，还不能就此做为外资转向的依据。今日 韩国央行似乎有干预令韩元几乎以平盘作收，下周将观察1,020价位是否有所突破，若是升破此一关卡，台币 就有续强机会。 汇银人士预估，下周二台币实质交易区间料在29.950-30.050；今日台币实质交易区间主要在29.965-29.9 99，上日则在30.030-30.094。 台币兑美元盘中前高为4月10日的29.910。收盘前高则为1月3日的30.039。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略收敛； 一个月远汇报价 盘后来到29.970/29.990左右，上日纽约盘收在29.940。 台湾股市周五第二日收低。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超7.92亿台币，中止连六日买 超。5月合计买超金额达336.16亿台币。 韩国韩元 周五基本收平，国内外汇当局疑似两度进行购买美元的干预操作，这抵消了月底出口商的 强劲韩元买需。 韩国证券交易所周五公布，外资当日在韩国股市 卖超145亿韩元。此前连 续13个交易日买超。 本周全球重要经济事件及数据如下： 5/30(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、美国达拉斯联储PC E物价指数、堪萨斯城联储总裁乔治在斯坦福政策会议上发表讲话、费城联储总裁普洛瑟和旧金山联储总裁威 廉姆斯出席讨论活动。 下周全球重要经济事件及数据如下： 6/2(一)：美国财长杰克卢发表讲话、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话、欧洲央行(ECB)管理 委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼出席“谁在担心通缩？”小组讨论、美国Markit制造业PMI、美国建筑 支出、美国供应管理协会(ISM)制造业指数； 6/3(二)：汇丰公布台湾5月PMI、汇丰中国制造业PMI终值、中国官方非制造业PMI、美国工厂订单、美国I BD消费者信心指数； 6/4(三)：七国(G7)峰会(至6月5日)、2014国际金融协会(IIF)春季会员大会(至6月6日)、美国联邦储备理 事会(美联储/FED)发布经济形势褐皮书、英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至6月5日)、美国抵押贷款 市场指数、美国ADP就业报告、美国国际贸易收支、美国Markit服务业PMI、 美国ISM非制造业指数、 韩国国 内生产总值(GDP)； 6/5(四)：欧洲央行(ECB)管理委员会会议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“低实质利 率”讲话、台湾主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)年增率'台湾央行公布5月底外汇存底金额、 汇丰中国 服务业PMI、美国一周初请失业金人数； 6/6(五)：美国非农就业岗位、美国ECRI经济领先指标、美国消费者信贷。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.050 30.128 29.965-30.139 30.128 6.78 5.94 元太外汇经纪公司 30.045 30.122 29.968-30.122 30.122 3.99 3.99 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.015 -0.035/-0.000 美元/台币六个月期 -0.175/-0.145 -0.185/-0.150 (完)