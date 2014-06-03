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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 17:01 BJT

台湾债市：103/6R期10年公债中， 证券业买超13亿台币

路透台北6月3日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/6
R 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      6.00     18.00       -12.00
     票券业         0      1.00        -1.00
     证券业     21.00      8.00       +13.00
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