中国债市：现券期货双轮驱动IRS小跌，行情牛耳全在于政策放松是否会落地

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透北京5月30日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五小跌，一年期继续维持在近一年来的低位。市场人士指出，政策放松的预期在端午小长假前达到了阶段性顶峰，现券期货双轮驱动行情向前，然因IRS前期反映已多，故跌幅受限。当前决定市场走势的牛耳，全在于政策放松的靴子是否会落地。
“现在现货驱动期货，两者又都受到政策放松预期的影响，算双轮驱动走牛。”北京一国有银行资深交易员称，“个人觉得，IRS下探空间有限了。”
上海一银行资深交易员表示了类似看法。他称，IRS已经先于现券和国债期货反应了政策放松预期。当前整个市场多头都在赌政策的放松，行情的决定因素也在于其是否会成真。其个人认为，当前市场赌性太重，要少参与。
上海一券商交易员则有不同看法。他认为坊间传闻近两日国债期货的多方主要为大户私募坐庄，以连续拉高逼仓这种有别于过往的操作手法进行，假如没有一定的胜算，他们的信心不会这么足。
端午节小长假为本周六到下周一，下周一(6月2日)休市。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3500/3.4500 3.4696/3.5600 3.6684/3.7600 3.8400/3.9375 3.8367/4.1507
上日 3.3300/3.4425 3.4671/3.5450 3.6634/3.7450 3.8413/3.9300 3.8487/4.1467
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变动 +0.0200/+0.0075 +0.0025/+0.0150 +0.0050/+0.0150 -0.0013/+0.0075 -0.0120/+0.0040
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年4月人民币IRS成交的名义本金总额约3,280.52亿元，较3月的3,234.55亿略增。(完) (发稿 曹巍浩；审校 曾祥进)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12