版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 17:35 BJT

中国债市：现券期货双轮驱动IRS小跌，行情牛耳全在于政策放松是否会落地

路透北京5月30日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五小跌，一年期继续维持在近一年来的低位。市场人士指出，政策放松的预期在端午小长假前达到了阶段性顶峰，现券期货双轮驱动行情向前，然因IRS前期反映已多，故跌幅受限。当前决定市场走势的牛耳，全在于政策放松的靴子是否会落地。

“现在现货驱动期货，两者又都受到政策放松预期的影响，算双轮驱动走牛。”北京一国有银行资深交易员称，“个人觉得，IRS下探空间有限了。”

上海一银行资深交易员表示了类似看法。他称，IRS已经先于现券和国债期货反应了政策放松预期。当前整个市场多头都在赌政策的放松，行情的决定因素也在于其是否会成真。其个人认为，当前市场赌性太重，要少参与。

上海一券商交易员则有不同看法。他认为坊间传闻近两日国债期货的多方主要为大户私募坐庄，以连续拉高逼仓这种有别于过往的操作手法进行，假如没有一定的胜算，他们的信心不会这么足。

端午节小长假为本周六到下周一，下周一(6月2日)休市。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.3500/3.4500 3.4696/3.5600 3.6684/3.7600 3.8400/3.9375 3.8367/4.1507

上日 3.3300/3.4425 3.4671/3.5450 3.6634/3.7450 3.8413/3.9300 3.8487/4.1467

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0200/+0.0075 +0.0025/+0.0150 +0.0050/+0.0150 -0.0013/+0.0075 -0.0120/+0.0040

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2014年4月人民币IRS成交的名义本金总额约3,280.52亿元，较3月的3,234.55亿略增。(完) (发稿 曹巍浩；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐