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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 17:48 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减29.8亿台币，连二周减少

路透台北5月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减29.8亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,526.2亿台币。上周存单发行余额净减9亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

5/26 4,202.50 4,197.50 -5.00

5/27 1,834.15 1,834.15 0.00

5/28 3,560.80 3,456.30 -104.50

5/29 21.00 135.00 +114.00

5/30 2,860.00 2,825.70 -34.30

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总计 12,478.45 12,448.65 -29.80

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

5/26 32.50 11.00

5/27 31.50 8.00

5/28 30.00 8.00

5/29 13.00 7.00

5/30 8.00 4.00

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总计 115.00 38.00 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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