欧洲个股：西门子称组织重整将影响11,600个岗位

路透慕尼黑5月30日 - 德国西门子 周五证实，公司首席执行官(CEO)Joe Kaeser本月稍早透露的重整计划，约有11,600个岗位将受到影响，但西门子表示，这些岗位并非全部都会遭裁撤。

西门子发言人在一封电邮声明中表示，Kaeser周四在纽约一场会议上明白表示，公司以业务领域为准的结构调整，最后将影响全球7,600个岗位。国家地区整合将另外影响到4,000个岗位。

“目前而言，Kaeser先生只说过有多少岗位会受到组织重整影响，”公司发言人Alexander Becker在电邮中表示。“但在某个领域裁撤岗位不一定是裁员。”(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)