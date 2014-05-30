欧洲个股：西门子称组织重整将影响11,600个岗位

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透慕尼黑5月30日 - 德国西门子 周五证实，公司首席执行官(CEO)Joe Kaeser本月稍早透露的重整计划，约有11,600个岗位将受到影响，但西门子表示，这些岗位并非全部都会遭裁撤。
西门子发言人在一封电邮声明中表示，Kaeser周四在纽约一场会议上明白表示，公司以业务领域为准的结构调整，最后将影响全球7,600个岗位。国家地区整合将另外影响到4,000个岗位。
“目前而言，Kaeser先生只说过有多少岗位会受到组织重整影响，”公司发言人Alexander Becker在电邮中表示。“但在某个领域裁撤岗位不一定是裁员。”(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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