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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 18:06 BJT

路透基点：工银伦敦自行安排1.5亿美元俱乐部贷款--TRLPC

路透伦敦5月30日 - 中国工商银行旗下子公司工银伦敦在一份声明中称，已自行安排1.5亿美元俱乐部定期贷款。

该项贷款将用于一般公司用途，期限是一年，另有两次展期一年的选择权。

利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码50个基点，与工银伦敦上一笔融资相同：2013年8月借入的7亿美元俱乐部贷款。

澳新银行(ANZ)和法国巴黎银行担任薄记行和牵头行，LBBW和渣打银行担任牵头行。

法国巴黎银行还担任文件准备行和额度代理行。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)
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