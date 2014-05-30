路透基点：146亿台币台湾义大亚洲广场贷款案启动--TRLPC

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透香港5月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，牵头行兼簿记行第一商业银行与台湾土地银行启动两项定期贷款案，总金额为146亿台币(4.867亿美元)，用于建设高雄的义大亚洲广场。
其中一笔是74.13亿台币，用于建设义大亚洲广场内部的一个购物商场。另一笔71.86亿台币，用于建设一家酒店。
商场建设融资部分通过义大华都企业股份有限公司借入。酒店融资部分则通过义大华悦酒店股份有限公司借入，这是台湾上市企业烨兴企业股份有限公司的子公司。
第一商业银行是华都部分贷款的额度代理行，台湾土地银行和兆丰国际商业银行担任文件准备行。
台湾土地银行是义大华悦酒店部分贷款的额度代理行，台湾银行与第一商业银行担任文件准备行。
两笔贷款都由义联集团创始人林义守担保，并以土地和建筑作为抵押。
华都部分贷款分为五部分：A部分25.19亿台币15年期贷款，B1部分41.33亿台币4.5年期贷款，B2部分41.33亿台币，C1部分7.61亿台币4.5年期贷款，C2部分7.61亿台币。
B1与B2部分合计金额不能超过41.33亿台币，C1与C2部分合计不能超过7.61亿台币。B1与B2的期限不能超过15年，C1与C2不能超过11年。
华都部分贷款的利率均为一年期邮政储蓄利率加码141个基点。
牵头行承贷10亿台币或更多，可得20基点前端费。主办行承贷6-9.99亿台币，可得12基点前端费，经理行承贷2.5-5.99亿台币可得6基点前端费。
义大华悦酒店部分贷款分为以下几部分：A部分24.42亿台币15年期贷款，B1部分39.79亿台币4.5年期贷款，B2部分39.79亿台币，C1部分7.65亿台币4.5年期贷款，C2部分7.65亿台币。
其中，B1与B2部分合计不得超过39.79亿台币，C1与C2部分合计不得超过7.65亿台币。B1与B2部分的期限不得超过15年，C1与C2不能超过11年。
上述贷款的利率均为一年期邮政储蓄利率加码141个基点。
簿记行承贷10亿台币或更多，可得20个基点前端费，主办行承贷6-9.99亿台币，可得12基点前端费，参与行承贷2.5-5.99亿台币可得6基点前端费。
两笔贷款的偿还计划相同：它们的A与B2部分都有六年宽限期，分19次每半年不等额偿还：5% (1)，3.75% (2-5)，5% (6-17)和10% (18-19)。C2部分有六年宽限期，分11次每半年不等额偿还：5% (1)，7.5% (2-5)，10% (6-9)和12.5% (10-11)。
在上述两笔贷款中，A、B1和B2部分均有20基点的承诺费。
华都部分贷款的回复截止日期是6月末，义大华悦酒店部分贷款是6月27日。
据高雄政府网站，义大亚洲广场将包含地上32层和地下六层，预计2017年开始营业。义联集团计划投资109亿台币在购物商场，110亿台币在酒店。(完)
(编译 张涛；审校 田建华)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12