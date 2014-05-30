版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 18:26 BJT

路透基点：146亿台币台湾义大亚洲广场贷款案启动--TRLPC

路透香港5月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，牵头行兼簿记行第一商业银行与台湾土地银行启动两项定期贷款案，总金额为146亿台币(4.867亿美元)，用于建设高雄的义大亚洲广场。

其中一笔是74.13亿台币，用于建设义大亚洲广场内部的一个购物商场。另一笔71.86亿台币，用于建设一家酒店。

商场建设融资部分通过义大华都企业股份有限公司借入。酒店融资部分则通过义大华悦酒店股份有限公司借入，这是台湾上市企业烨兴企业股份有限公司的子公司。

第一商业银行是华都部分贷款的额度代理行，台湾土地银行和兆丰国际商业银行担任文件准备行。

台湾土地银行是义大华悦酒店部分贷款的额度代理行，台湾银行与第一商业银行担任文件准备行。

两笔贷款都由义联集团创始人林义守担保，并以土地和建筑作为抵押。

华都部分贷款分为五部分：A部分25.19亿台币15年期贷款，B1部分41.33亿台币4.5年期贷款，B2部分41.33亿台币，C1部分7.61亿台币4.5年期贷款，C2部分7.61亿台币。

B1与B2部分合计金额不能超过41.33亿台币，C1与C2部分合计不能超过7.61亿台币。B1与B2的期限不能超过15年，C1与C2不能超过11年。

华都部分贷款的利率均为一年期邮政储蓄利率加码141个基点。

牵头行承贷10亿台币或更多，可得20基点前端费。主办行承贷6-9.99亿台币，可得12基点前端费，经理行承贷2.5-5.99亿台币可得6基点前端费。

义大华悦酒店部分贷款分为以下几部分：A部分24.42亿台币15年期贷款，B1部分39.79亿台币4.5年期贷款，B2部分39.79亿台币，C1部分7.65亿台币4.5年期贷款，C2部分7.65亿台币。

其中，B1与B2部分合计不得超过39.79亿台币，C1与C2部分合计不得超过7.65亿台币。B1与B2部分的期限不得超过15年，C1与C2不能超过11年。

上述贷款的利率均为一年期邮政储蓄利率加码141个基点。

簿记行承贷10亿台币或更多，可得20个基点前端费，主办行承贷6-9.99亿台币，可得12基点前端费，参与行承贷2.5-5.99亿台币可得6基点前端费。

两笔贷款的偿还计划相同：它们的A与B2部分都有六年宽限期，分19次每半年不等额偿还：5% (1)，3.75% (2-5)，5% (6-17)和10% (18-19)。C2部分有六年宽限期，分11次每半年不等额偿还：5% (1)，7.5% (2-5)，10% (6-9)和12.5% (10-11)。

在上述两笔贷款中，A、B1和B2部分均有20基点的承诺费。

华都部分贷款的回复截止日期是6月末，义大华悦酒店部分贷款是6月27日。

据高雄政府网站，义大亚洲广场将包含地上32层和地下六层，预计2017年开始营业。义联集团计划投资109亿台币在购物商场，110亿台币在酒店。(完)

(编译 张涛；审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐