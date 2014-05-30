《焦点》中国首次动用本币互换协议，4亿韩元撬动人民币国际化

* 中国央行首次动用本币互换协议支持中韩贸易

* 资金规模不大引人注目，反映企业需求实质提升

* 示范意义较强，是人民币国际化的重要事件

* 中韩近期政经交流密切，战略合作提速

作者 李然

路透北京5月30日 - 中国央行周五宣布首次动用双边本币互换协议对方货币。这意味着总规模达2.5万亿元的中外本币互换协议，五年以来迎来首次实际运用。

央行网站刊登新闻稿称，使用中韩本币互换协议下4亿韩元（约合240万元人民币）资金支持企业贸易融资。在中韩近期政经交流密切的背景下，不大的规模具有浓重的象征意味；但从人民币国际化角度来看，却有着里程碑式的意义。

国际金融危机之后，中国自2009年开始于与二十多个国家、地区货币当局签署本币互换协议。首次动用本币互换，显示随着贸易往来的纵深发展，已经让中国与部分国家的双边货币结算需求得到实质性提升。

“4亿韩元规模看上去是只有象征意义。不过要考虑到2.5万亿人民币的货币互换协议真正落地了，实际意义反而还超过了象征意义。”中国社科院世界经济与政治研究所副研究员刘东民说。

央行表示，中韩经贸往来密切，2013年双边贸易额达2,742亿美元。两国货币当局签订互换协议以来，韩国央行多次动用人民币资金，此次中国人民银行首次动用韩元资金进一步提升了双边本币互换协议下合作的水平。

刘东民说，此举从对方角度来看是促进以韩币进行贸易结算，从中国的角度来看就是推动人民币国际化，对于后续动用其他货币互换协议有较强的示范意义。

“首先是亚洲地区其他国家，贸易往来最多、走得最快。其次就是非洲地区，相对而言推广人民币使用的阻力要小一些。”他分析说。

而这并不意味着对于美元地位形成挑战。中国银行战略发展部宏观经济研究主管温彬认为，虽然货币互换的运用确实对美元产生了替代性作用，但本身并非想挑战美元地位，而是双方出于自身需求使用双边货币。

“这是一个良好的开端。中外经贸往来多数还是使用美元作为中间货币，企业和金融机构还比较缺乏使用本币的动力。无论是高层推动、还是客观需求，中国的企业和银行都需要更熟悉在外贸中使用人民币。”他说。

据交通银行 新闻稿，该行成为中国首家启用中韩货币互换资金的银行。交行此次申请的中韩货币互换金额为4亿韩元，期限为六个月，通过开立在友利银行（中国）的账户入账，用于向中国境内的韩资企业发放韩元融资，支持中韩贸易往来。

参看中国已签署的双边本币互换协议一览表，请点选链接

**规模小说明需求来自企业**

规模较小是此次运用本币互换协议最显眼的特点。韩国于2011年与中国续签货币互换协议，总额度为3,600亿元人民币。有市场人士笑称，一般货币互换只在出现流动性紧张的情况才会使用，难道银行就缺这4亿韩元吗？

分析人士介绍，国际金融危机后美元流动性紧张，是中国与多个国家签订本币互换协议的初衷，但其后随着人民币国际化扬帆出海，互换协议也有了更多内涵。

例如在阿根廷、马来西亚和印尼，人民币主要是在贸易中充当支付结算的角色；白俄罗斯则将人民币作为储备货币；香港是人民币第二大集散中心，中央又准备在香港发债，货币互换主要是为满足资金供给；而韩国则主要是帮助在华企业进行融资。

刘东民也认为，流动性紧张时期签订的货币互换协议，其危机救护意义较大，主要是为给市场提供信心；而与韩国签订的协议目标则是为了维护双边贸易往来。

他表示，如果是流动性紧张那就不是只动用几亿韩元的事了，所以这么小的规模正说明需求来自企业。至于说交行为什么选择申请本币互换资金、而没有选其他方式为企业提供贸易融资，这可能有政府推动方面的原因。

一家韩资银行的中国客户经理则介绍，“中韩签过互换协议还没用过韩元，需求目前还是很少，目前两国贸易融资主要还是用美元，少量用人民币。不过随着跨境人民币结算的增长这方面需求也在上升，这肯定是美国不愿意看到的。”

央行新闻稿称，（中韩）两国货币当局动用本币互换资金通过商业银行为两国企业提供贸易融资支持，有利于加强双方金融合作，降低两国企业融资和汇兑成本，促进双边贸易发展。

新闻稿并表示，未来中国央行将与包括韩国央行在内的境外货币当局密切合作，进一步发挥本币互换协议的积极作用，扩大双方本币在贸易和投资中的使用，促进双边贸易和投资。

**中韩战略合作提速**

分析人士指出，近期中韩政经互动频繁、有升温之势，此举也是体现之一。

独立金融战略研究机构--MFI金融研究中心首席研究员江勋分析认为，基于对上游供应链安全和市场扩张的需求，韩国不得不重视中国逐渐构建的大陆经济自循环圈；加之历史和安全因素，韩国有加强与中国合作的需求。另外，中国也需要推进东亚经济整合。

“中韩自贸区应该快了。央行这件事的象征意义就在于中国支持韩元，意味着未来两国央行会增持对方货币作为储备货币，像中俄那样签订协议双边货币直接结算也不是没有可能的。”江勋说。

中韩自贸区第十一轮谈判本周在中国四川省举行，双方将就货物贸易、服务贸易、投资、原产地规则等领域开展磋商。中韩自贸区谈判于2012年5月正式启动，现已完成模式阶段谈判。

中国外交部网站刊登的新闻稿称，本周二(27日)中国外交部长王毅出席中国驻韩国使馆招待会时表示，今天的中韩关系正处于“历史最好时期”，并称“中方愿选择韩国作为更加重要的合作伙伴，丰富和深化中韩战略伙伴关系。”

“中国已经是韩国最大的贸易伙伴，最大的出口对象国，最大的进口来源国，最大的外贸投资国，最大的人员往来对象国，最大的海外留学生来源国。”王毅说。

与有关央行或货币当局签署系列本币互换协议，一方面是为了应对短期流动性问题，同时，也是支持互换资金便利双边间贸易融资。其运作机制是，央行通过互换将得到的对方货币注入本国金融体系，使得本国商业机构可以借到对方货币，用于支付从对方进口的商品。 例如中国与韩国签署货币互换协议后，韩国中央银行可根据需要将得到的人民币注入本国金融体系，韩国企业从中国进口商品时，就不必再使用美元作为交易的中介货币，而是可以直接从本国金融机构借入人民币进行结算。中国出口企业则可收到人民币计值的货款，以有效规避汇率风险、降低汇兑费用。（完）