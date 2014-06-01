《分析》ECB若不能找到刺激放贷的新手段，下调利率至负值或适得其反

他指出，一方面银行将面临汇率风险，同时他们可能也得为在非欧元区央行的存款而持有更多资本，因这些存款会有不同的风险权重。

另一个选项就是银行业者减少存放在欧洲央行的超额流动性，藉以压低负利率造成的相关成本，但这么做一旦出现融资紧缩，银行本身的缓冲空间就会很小。

“与贷放资金相较，银行业者更有可能将资金归还给欧洲央行，把从央行的借款降至最低，”贝伦贝格银行银行分析师Christian Schulz表示。“在那之后，银行所面临的危险就是超额流动性不足，银行体系变得更为脆弱。”

随着超额流动性减少，欧洲央行将面对隔夜货币市场利率剧烈波动的风险，因缺少现金的银行会先把货币市场利率推高到欧洲央行主要再融资利率的水平，而后转向央行告借，市场利率就会随之回落。

因此才会提出这种新的具有针对性的长期再融资操作(LTRO)构想。

“若把这两件事情放在一起看(偏低利率以及新的超长期固定利率再融资操作)，可能会产生对经济放贷的效果，”前欧洲央行市场操作主管Francesco Papadia表示。