《分析》ECB若不能找到刺激放贷的新手段，下调利率至负值或适得其反

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
他指出，一方面银行将面临汇率风险，同时他们可能也得为在非欧元区央行的存款而持有更多资本，因这些存款会有不同的风险权重。
另一个选项就是银行业者减少存放在欧洲央行的超额流动性，藉以压低负利率造成的相关成本，但这么做一旦出现融资紧缩，银行本身的缓冲空间就会很小。
“与贷放资金相较，银行业者更有可能将资金归还给欧洲央行，把从央行的借款降至最低，”贝伦贝格银行银行分析师Christian Schulz表示。“在那之后，银行所面临的危险就是超额流动性不足，银行体系变得更为脆弱。”
随着超额流动性减少，欧洲央行将面对隔夜货币市场利率剧烈波动的风险，因缺少现金的银行会先把货币市场利率推高到欧洲央行主要再融资利率的水平，而后转向央行告借，市场利率就会随之回落。
因此才会提出这种新的具有针对性的长期再融资操作(LTRO)构想。
“若把这两件事情放在一起看(偏低利率以及新的超长期固定利率再融资操作)，可能会产生对经济放贷的效果，”前欧洲央行市场操作主管Francesco Papadia表示。
“若这么做行不通，欧洲央行就可以说‘好吧，我们再来看看工具盒里所剩的工具’。”(完) (编译 田建华/高琦/杜明霞/张明钧/王洋/郑茵)
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)