重温稿--台湾货币市场：月底最末日税款流动更清晰，资金供给渐多情势趋稳

* 月底最末一日税款数字出炉令大型银行开始入市供给资金

* 拆款利率维持高位，但短票利率稍有走缓

* 多家银行愿意买票拆款，票券商选择卖票降库存

* 债券附买回市场资金回流情势趋稳

记者 高洁如

路透台北5月30日 - 5月缴税季节最末一日，随着税款的截缴时程愈分明，保守调度心态褪去，台湾银行间短率周五自高位稍有偏弱。大型民营化银行确定了税款入库的时点而拆出，稍纾解紧张气氛，整体而言拆款/债券附买回利率大致维持偏高水位，短票利率则稍见走疲。

资金调度人士表示，今日可拆出银行家数较多，更多银行皆向票券商推销资金，多方面的供给让原本预估会有的紧张气氛消失无踪。今年的缴税高峰在稍有紧张下度过。

“数字一直出来以后，有人就会开始放钱，”一位大型银行交易员说。但他也表示，由于今日的积数将累积共四天，这个加乘效果也让调度人士不敢大意，估计若调度得当，今日全体银行单日准备数字将会是小正或小负。

整体而言，拆款市场利率水位大致持平上日，票券市场则因紧张情势明显纾缓，利率稍稍走疲。债券附买回市场也同样受惠资金回笼，利率高位成交仍有。

至于下周二--提存期的最末一日，资调人士则表示，虽然当日估计会有大额的营利事业所得税截缴大型银行，不过因已过月底银行不能跨月拆出的关卡，因此市场调度上将顺畅许多，不排除拆款利率较续走疲。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.398%，上日在0.389%；今日区间在0.295-0.500%，上日在0.295-0.470%；一周拆款利率区间在0.388-0.500%，上日在0.380-0.500%；两周期拆款利率高位暂在0.480%，同上日在0.48%。

**短票利率稍缓**

短票市场方面，票券商的交易员表示，由于先前已预先避开月底的落点，因此今日缺口并不多，尤其多家银行今日进场框票，明显纾缓了资金缺口压力，因此在利率方面较上日还有略略走疲的现象。而虽然银行也表达愿意承做比起短票利率低的拆款，不过票券商仍以降低短票库存为上，选择了卖出利率较高的短票。

她也表示，因部分银行对于买票的条件限制多，反倒对于利率没有特别坚持，因此反能成交在稍低于市场一般的利率。

至于下周二提存期底的情势，交易商则认为，由于跨月的因素已过，估计期底资金情势应能平稳顺利。

今日银行端30天期自保短票利率稍走滑1基点，今日在0.59-0.61%，上日在0.60-0.62%，也有特殊需求的短票成交在0.57%；投信和寿险一个月短票利率交投则同样在0.57-0.58%，大致同上日。

台湾央行周五共发行2,825.7亿台币存单，与今日存单到期金额2,860亿相较，存单发行余额减34.3亿台币。

下周央行存单到期总额为1兆(万亿)6,913.2亿台币；下周一台湾金融市场因端午假期休市一日，周二起台湾央行存单到期金额依序为9,057.20亿台币，周三2,764亿台币，周四3,973亿台币，周五1,119亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为负195亿台币，至下周一累计超额准备为2,284亿台币、加计前期1%的超额准备为2,951亿台币。

**债券RP利率高位仍多**

债券市场附买回(RP)利率高位成交仍多，但已见部分资金回流，情势渐稳。交易商指出，月底最后一个交易日资金情势繁复，投信端续有大量赎回，但此前紧俏的寿险及银行，则陆续有余钱释出，不过因资金回流速度不一，早盘因时间差调度的利率差异亦大。

市场人士指出，在上日资金紧俏达到高峰后，今早市场开门对资金需求亦快马加鞭因应，为求资金到位弥平缺口，利率多成交在区间高位。然而稍晚资金情势已见和缓，利率亦随之回到区间内的平稳水位。

〞如果有临时状况钱还是不好找，...(电话)打了一轮投信都没钱。〞一证券商交易员说。

交易员指出，市场资金最紧缺的仍是投信，寿险和银行业则是多缺不一。但部分拥有闲置资金的银行，为调整接下来三天连假的积数，早盘积极释出资金，以免正数累积过大，亦对RP市场利率稳定有所助益。

展望下周，交易人士认为因缴税变数尚未完全消除，连续假期后的第一个交易日(6月3日)亦当小心谨慎，并观察月初资金回流的速度，不希望因太过大意而造成调度困难。

他们指出，由于下周除缴税因素外，尚有每月5日的资金例行需求高峰，预料资金回流速度可能受到影响，市场要重回完全的宽松状态，恐怕得延迟到下下周。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间往高位靠拢至0.54-0.55%，0.53%成为少数成交，上日主交投区在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，高位成交多。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，来自银行端的承作资金在0.52%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，少数在0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%，均与上日相同。

今日有台电债90亿台币发行。