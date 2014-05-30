路透调查：布兰特原油下半年料深跌，今年均价预计为近106美元

分析师预计，随着全球经济温和复苏，石油需求增长将落后于供给增长。

CRISIL Research高管Rahul Prithiani说，石油需求将受到能源效率提高、天然气替代作用和一些发展中国家取消补贴的影响。

2014年布兰特较美国原油升水CL-LCO1=R料应缩窄至每桶7.20美元，2013年为10.58美元。

Capital Economics的Thomas Pugh说：“我们预计布兰特较美国原油升水今年将收窄，因(美国)炼厂加大使用美国原油并继续减少进口。”

“然而，未来几年至少还将保持一定的升水，因美国出口依旧受到限制，而且仍在建设炼厂处理重油。”

Raiffeisen Bank International对2014年布兰特原油价格的预估最高，为每桶112美元，而Natixis给出的预估最低，是99.40美元。(完) (编译 田建华/艾茂林/王洋; 审校 高琦)