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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 18:37 BJT

日本金融：政府退休基金GPIF将采行尽责管理守则

路透东京5月30日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划采行政府对机构投资者制定的新原则，新原则的精神为改善公司治理及投资回报。

GPIF周五发表声明称，应遵循日本版尽责管理守则(Japanese Stewardship Code)，守则要求股东披露在年度股东大会的投票情况，并且更加积极参与公司管理。

这套守则的最终目的是刺激经济成长。

GPIF规模达1.26兆(万亿)美元，为全球最大政府退休基金。在一个政府小组提出建议后，外界即预期GPIF将采纳这套守则。

截至去年12月底，GPIF在日本股票的投资达22.15兆日圆(2,180亿美元)，占总投资组合的近17%。

熟知情况的政府官员向路透表示，GPIF采行这套守则后，其他机构投资者可能跟进。

这套守则是日本首相安倍晋三刺激经济政策的一环，仿效2010年英国尽责管理守则。

2008年金融危机时，机构投资者被批评未能密切监督持股公司的管理，之后因而催生了英国版守则。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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