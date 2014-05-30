更新版 1-中国经济：国务院称贷款符要求银行可降准，扩大再贷款和专项债规模

* 将对符合条件银行降准，加大定向降准力度

* 扩大支持小微企业再贷款和专项金融债规模

* 降低社会融资成本，清理不必要资金过桥环节

* 缩短融资链条，强化地方政府性债务管理 (新增业内人士评论和更多背景)

路透北京5月30日 - 继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

中国政府网新闻稿引述当日国务院常务会议称，要保持货币信贷和社会融资规模合理增长，加大“定向降准”措施力度。通过加大呆账核销力度、推进信贷资产证券化、改进宏观审慎管理等，盘活贷款存量。

”在当前经济平稳运行、但下行压力仍较大的情况下，要坚持稳健的货币政策，在落实好已有政策的同时，深化金融改革，用调结构的办法，适时适度预调微调，疏通金融服务实体经济的’血脉‘“国务院常务会议称。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，货币政策定向发力程度有所加大，但和市场全面降准的预期还是不一样。这表明一是全面放松或时候未到，二是要考虑传导，货币政策放宽了但资金到不了实体经济，只会加剧银行间宽松的情况。

“还是定向降准，但是力度加大了，银行的范围应该是扩大了...再贷款强调扩大支持小微企业，现在看也是要进一步增加规模，包括还提到了金融债。“ 他评论称。

近日一则有关中国央行将建立商业银行贷款内部评级办法的消息不胫而走，此举意在建立一套管理工具而非一个操作工具。基于这个体系，央行未来无论是动用SLF（常备借贷便利）、再贷款抑或是差别存款准备金率，乃至势必推出的存款保险的费率，都可以据此精细而灵活的调整。

有业内人士猜测，央行建内部评级体系或部分是为下一步衡量银行是否可被“定向降准”铺路搭桥。

兴业证券宏观经济分析员高群山认为，全面降准的可能性进一步降低，市场已有预期了，今天是证实。对市场的影响还是偏正面的，如果持有债市多头的话，还是可以继续持有。

今年以来中国在货币政策调整方面已采取的行动包括：央行4月下调县域金融机构存款准备金率，以及定向对国家开发银行 下发再贷款。

**降低社会融资成本**

国务院常务会议要求，降低社会融资成本。规范同业、信托、理财、委托贷款等业务，清理不必要的资金“通道”、“过桥”环节，缩短融资链条。开展银行业收费专项检查，只收费不服务的坚决取消。降低小微企业担保费用。

“要优化融资结构，坚持有扶有控，加大对国家重点建设、企业改造、服务业等的支持。”会议称。

此外，还要提高贷款审批效率。加强农村信用体系和抵质押担保体系建设。扩大农业保险覆盖面。强化风险监测监管，健全金融市场违约、破产处置机制，强化地方政府性债务管理，防范金融风险。

会议还要求进一步减少和规范涉企收费、减轻企业负担，并决定对国务院已出台政策措施落实情况开展全面督查。(完)

欲知更多详情，请点选中国政府网 here (发稿 康熙泽/李然/曹巍浩/张晓翀；审校 黄凯)