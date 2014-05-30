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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 18:54 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至逾七个月低点，受豆油市场颓势拖累

路透吉隆坡5月30日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾七个月低点，尾随豆油价格跌势，且创下近两年来最大单月降幅。

棕榈油5月下滑近8%，为2012年9月以来最大单月跌幅，受马币(林吉特)走升及预期中的供应增加而受创。

“市场...着实在下跌，”马来西亚一外资大宗商品经纪商的交易员称。

“受到美国和大连豆油市场表现疲弱的拖累。且马币走强也带来影响。”

马来西亚指标8月棕榈油期货 周五收盘下跌1.6%至每吨2,421马币。

该期货价格尾盘曾跌至2,420马币，为10月22日以来最低。本周周线下跌3.8%，为1月初以来最大单周跌幅。

整体成交量为35,465口，略高于平常的35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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