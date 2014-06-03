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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 15:08 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--6月3日

路透香港6月3日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日   公司名称                 发行量      集资额       发行价       上市日     保荐人
                                       (亿股)      (亿港元)     (港元)                  
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 *5/26-5/29   青岛港                   7.7638      29.19        3.76         6/6        中银国际，中信证券
                                                                                        国际，瑞银，中信里
                                                                                        昂证券，德意志银行
 4/15-22      万洲国际                 12.9955     104-146.2    8-11.25      不予进行   中银国际、摩根士丹
                                                                                        利、渣打、中信证券
                                                                                        、高盛、瑞银和星展
 2/28-3/5     新丰泰集团               1.5         5.5-6.8      3.65-4.55    押后       摩根大通
 2/28-3/6     瀚华金控                 9.88        22.5-28.5    2.28-2.88    不予进行   中金和银河
 
 2014年已上市新股：
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
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 5/23        超盈国际                2.15        4.885       跌1.4%       建银国际
 5/22        碧瑶绿色                1.2         1.2         升0.25%      国泰君安
 5/22        中国北车                5.17        94.16       跌1.55%      瑞银、中金和麦格理
 4/25        宏太控股                0.72        1.8         升6.9%       国泰君安
 4/10        百奥家庭互动            2.15        15.2        跌17.7%      德银和花旗
 3/31        哈尔滨银行              2.9         87.7        升0.34%      中金香港、中银国际和农银国
                                                                          际
 3/28        光谷联合                0.83        8.3         跌8.4%       法国巴黎银行    
 3/13        海昌控股                2.45        24.5        跌17.6%      法国巴黎证券和美银美林
 3/13        阳光100                 4           20          跌6.5%       中金香港和花旗
 3/6         保利文化                33          25.7        升29%        中信证券
 3/5         迅销有限公司            不适用      不适用      升1%^        摩根士丹利
 2/28        惠生国际                2.05        2.45        升0.5%       信达国际
 2/21        中国金属资源利用<1636.  1.13        7           跌13.3%      法国巴黎证券
             HK>                                                          
 1/30        力高地产                2.5         10          升4.4%       工银国际
 1/29        港灯电力                5.45        241.3       跌2%         高盛和汇丰
 1/28        老恒和                  7.15        8.9         升15.7%      麦格理
 1/23        MAGNUM ENT              1.5         1.26        升89.3%      英高
 1/22        飞尚无烟煤              不适用      不适用      升28.4%^     富瑞和野村
 1/16        丽珠医药                不适用      不适用      升1%^        国信证券(香港)
 1/15        米格国际                2.28        3.65        升23.2%      建银国际
 1/15        中生联合                2           4.08        升33%        交银国际
 1/13        中华包装                0.51        1.02        升59%        东英
 1/9         福建诺奇                2.13        3.2         持平         建银国际    
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。 (完)

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 (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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