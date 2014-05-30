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2014年 5月 30日 星期五 18:55 BJT
投行观点：摩根大通将TIFFANY & CO 目标价从95美元上调到103美元，评级为中性
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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投行观点：Incyte目标价从150美元下调至140，评级为加码--摩根士丹利
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投行观点：Galapagos NV目标价从87美元上调至121--Instinet
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