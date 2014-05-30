东南亚股市：泰国股市5月小涨，其他市场多数上扬

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透曼谷5月30日 - 泰国股市周五升至近一个月高点，且为连续第四个月上扬，经济希望促使投资人买进银行股 和零售股 等受惠的类股，尽管外资流动仍旧疲弱。
泰国股市SET指数 小升0.5%至1,415.73点，为5月2日以来最高收位，本月微幅上涨0.1%。受国内投资人买盘带动，市场本周回升，抹除月初的跌幅。
汤森路透数据显示，外资在泰国股市卖超22亿泰铢(6,712万美元)，5月20日实施戒严以来连续第七个交易日卖超，期间累计卖超330亿泰铢(10.1亿美元)。
国内机构投资人和散户本月买进股票，因军政府着手重新启动公共支出，并支向米农支付延宕的补贴。
东南亚股市5月涨跌互见。
印尼股市 下跌1.8%，下周一将公布贸易数据。汤森路透数据显示，外资卖盘冲击Astra International 和Bank Mandiri 等个股。印尼股市已连续六个月上涨，5月升幅为1.1%。
新加坡股市 和马来西亚股市 则为第四个月上涨，升幅分别为1%和0.1%。
菲律宾股市 下跌0.9%，为五个月来首见。越南股市 跌2.8%，为连续第二个月下跌。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 420.71 -1.99 -0.47 +8.33 388.37
新加坡 3295.85 -4.86 -0.15 +4.05 3167.43
马来西亚 1873.38 -3.24 -0.17 +0.34 1866.96
泰国 1415.73 7.22 +0.51 +9.01 1298.71
印尼 4893.91 -91.67 -1.84 +14.50 4274.18
菲律宾 6647.65 -29.02 -0.43 +12.87 5889.83
越南 562.02 3.57 +0.64 +11.37 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12