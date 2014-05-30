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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 19:09 BJT

东南亚股市：泰国股市5月小涨，其他市场多数上扬

路透曼谷5月30日 - 泰国股市周五升至近一个月高点，且为连续第四个月上扬，经济希望促使投资人买进银行股 和零售股 等受惠的类股，尽管外资流动仍旧疲弱。

泰国股市SET指数 小升0.5%至1,415.73点，为5月2日以来最高收位，本月微幅上涨0.1%。受国内投资人买盘带动，市场本周回升，抹除月初的跌幅。

汤森路透数据显示，外资在泰国股市卖超22亿泰铢(6,712万美元)，5月20日实施戒严以来连续第七个交易日卖超，期间累计卖超330亿泰铢(10.1亿美元)。

国内机构投资人和散户本月买进股票，因军政府着手重新启动公共支出，并支向米农支付延宕的补贴。

东南亚股市5月涨跌互见。

印尼股市 下跌1.8%，下周一将公布贸易数据。汤森路透数据显示，外资卖盘冲击Astra International 和Bank Mandiri 等个股。印尼股市已连续六个月上涨，5月升幅为1.1%。

新加坡股市 和马来西亚股市 则为第四个月上涨，升幅分别为1%和0.1%。

菲律宾股市 下跌0.9%，为五个月来首见。越南股市 跌2.8%，为连续第二个月下跌。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 420.71 -1.99 -0.47 +8.33 388.37

新加坡 3295.85 -4.86 -0.15 +4.05 3167.43

马来西亚 1873.38 -3.24 -0.17 +0.34 1866.96

泰国 1415.73 7.22 +0.51 +9.01 1298.71

印尼 4893.91 -91.67 -1.84 +14.50 4274.18

菲律宾 6647.65 -29.02 -0.43 +12.87 5889.83

越南 562.02 3.57 +0.64 +11.37 504.63

(完)

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