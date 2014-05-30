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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 19:28 BJT

国际油市：燃料油现货价差上扬，受供应减少的预期支撑

路透新加坡5月30日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货价差周五连续第二日上扬，消息人士指出，受西方供应减少的预期支撑，尽管过去一周来对重质馏分油的需求减弱。

路透数据显示，180-cst燃料油现货溢价周五报每吨2.16美元，上涨0.36美元，380-cst燃料油溢价则升0.25美元至每吨1.25美元。

“市场普遍的认知是运往亚洲的船货减少，而这是过去几周来市场改善的原因，”新加坡一交易商称。

路透数据显示，6月23-30日期间，指标380-cst平均较新加坡现货报价升水0.98美元，是一周前平均溢价约0.30美元的三倍多。

船运消息人士指出，过去一周，西方预订船舶运送燃料油至亚洲的速度也有所放缓。

此外，跨月价差可能遭高估，因在新加坡4月销售触及2012年5月以来高点之后，过去一周对海事燃料油的需求疲弱。

路透数据显示，180-cst燃料油6月/7月价差周五报每吨5.50美元。

新加坡现货市场有两笔180-cst燃料油交易。

维多自摩科瑞买进2万吨燃料油，6月14-18日装运，每吨较新加坡现货报价升水1.50美元。

BP出售2万吨燃料油给维多，6月25-29日装运，每吨较新加坡现货报价升水2美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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