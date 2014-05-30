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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 19:42 BJT

国际油市：亚洲柴油现货溢价下跌，因需求减少

路透首尔5月30日 - 亚洲指标500ppm柴油现货溢价周五下跌至三个交易日低点，报每桶0.81美元，交易商称此乃因新加坡现货市场买兴丧失动能。

5月15日以来，柴油船货交易热络，很大程度是因为中东需求及联合石化、嘉能可及维多买进。

但交易商称，印度及中东在增加炼制产能之后，来自这些地区的供给仍是疑虑所在。

至于在泰国的政治动荡方面，一名新加坡交易商称，泰国柴油出口仍不受影响，因为当地炼厂大量进行岁修，所以出口量有限，但若紧张情势持续，则仍可能会造成冲击。

泰国最大炼油业者Thai Oil将在6月至7月进行岁修，Bangchak则是从5月1日至6月中旬岁修。

新加坡现货市场有一笔柴油及两笔航煤交易。

联合石化自BP买进15万桶500ppm柴油船货，离岸价格(FOB)为每桶121.50美元，6月14-18日装运。

BP从Lukoil买进10万桶航煤，FOB每桶较新加坡报价折价0.30美元，6月20-24日装运。

维多出售10万桶航煤给BP，FOB每桶较新加坡报价折价0.40美元，6月14-18日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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