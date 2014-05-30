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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 21:34 BJT

美国热股：索尼位美国娱乐业务任命新总裁，股价盘初下跌

路透5月30日 - 日本索尼 首次为美国娱乐业务任命总裁，此为一连串管理层调整的最新举措，旨在提振公司财务表现。

索尼美国挂牌股票周五盘初下跌0.49%，报16.13美元。(完)
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