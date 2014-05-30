重发-表格：美国4月个人所得较前月增加0.3%，个人支出减少0.1%

投行观点：Galapagos NV目标价从87美元上调至121--Instinet
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路透5月30日 - 美国商务部周五公布：
* 美国4月个人所得较前月增加0.3%(预估为增加0.3%)
* 美国4月个人支出较前月减少0.1%(预估为增加0.2%)，为2013年4月以来首次下滑
* 美国4月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%
* 美国4月核心PCE物价指数较上年同期上升1.4%，为2013年3月以来最大增幅
* 美国4月PCE物价指数较上年同期上升1.6%，为2012年11月以来最大增幅
* 美国4月核心PCE物价指数较前月上升0.2%(预估为上升0.2%)
以下为具体数据：
未经通胀调整：
4月 3月 2月 1月
个人所得 0.3 0.5 0.4 0.3
个人支出 -0.1 1.0 0.6 0.2
储蓄率(%) 4.0 3.6 4.1 4.3
经通胀调整：
个人支出 -0.3 0.8 0.5 持平
耐用品 -0.5 3.7 1.5 -0.8
非耐用品 -0.3 0.5 1.0 -1.1
服务 -0.2 0.5 0.2 0.6
可支配收入 0.2 0.3 0.3 0.3
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
4月 3月 2月 1月
较前月变动：
PCE物价指数 0.2 0.2 0.1 0.1
核心PCE物价指数 0.2 0.2 0.1 0.1
较上年同期变动：
PCE物价指数 1.6 1.1 0.9 1.2
核心PCE物价指数 1.4 1.2 1.1 1.1
个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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