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货币新闻 | 2014年 5月 30日 星期五 20:49 BJT

重发-表格：美国4月个人所得较前月增加0.3%，个人支出减少0.1%

路透5月30日 - 美国商务部周五公布：

* 美国4月个人所得较前月增加0.3%(预估为增加0.3%)

* 美国4月个人支出较前月减少0.1%(预估为增加0.2%)，为2013年4月以来首次下滑

* 美国4月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%

* 美国4月核心PCE物价指数较上年同期上升1.4%，为2013年3月以来最大增幅

* 美国4月PCE物价指数较上年同期上升1.6%，为2012年11月以来最大增幅

* 美国4月核心PCE物价指数较前月上升0.2%(预估为上升0.2%)

以下为具体数据：

未经通胀调整：

4月 3月 2月 1月

个人所得 0.3 0.5 0.4 0.3

个人支出 -0.1 1.0 0.6 0.2

储蓄率(%) 4.0 3.6 4.1 4.3

经通胀调整：

个人支出 -0.3 0.8 0.5 持平

耐用品 -0.5 3.7 1.5 -0.8

非耐用品 -0.3 0.5 1.0 -1.1

服务 -0.2 0.5 0.2 0.6

可支配收入 0.2 0.3 0.3 0.3

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

4月 3月 2月 1月

较前月变动：

PCE物价指数 0.2 0.2 0.1 0.1

核心PCE物价指数 0.2 0.2 0.1 0.1

较上年同期变动：

PCE物价指数 1.6 1.1 0.9 1.2

核心PCE物价指数 1.4 1.2 1.1 1.1

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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