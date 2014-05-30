重发-表格：美国4月个人所得较前月增加0.3%，个人支出减少0.1%

* 美国4月个人所得较前月增加0.3%(预估为增加0.3%)

* 美国4月个人支出较前月减少0.1%(预估为增加0.2%)，为2013年4月以来首次下滑

* 美国4月核心PCE物价指数较上年同期上升1.4%，为2013年3月以来最大增幅

* 美国4月PCE物价指数较上年同期上升1.6%，为2012年11月以来最大增幅

* 美国4月核心PCE物价指数较前月上升0.2%(预估为上升0.2%)

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)