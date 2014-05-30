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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 21:14 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差连跌四日，受供应增加的疑虑影响

路透新加坡5月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四日下跌，报每吨144.03美元，对于供应增加的忧虑盖过了欧洲船货减少的影响。

印度6月出口增加，达到逾60万吨，高于5月的不足50万吨。

Reliance Industries 6月出口达24万吨，交易商称，为12月以来单月最高量。

Bharat Petroleum Corp的6月出货接近13万吨，路透数据显示，为2013年10月以来单月最高量。

亚洲汽油裂解价差跌至六个交易日低点每桶9.87美元，上日曾短暂回升，现货买气迟缓拖累市场信心。

新加坡现货市场有一笔汽油交易，无石脑油交易。

中国石油自维多买进一批92-辛烷值汽油船货，6月17-21日装运，每桶119.80美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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