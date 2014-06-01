《美债一周展望》指标公债收益率小涨，因经济数据和供应压力影响

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但新增)

* 交易商出售本周供应，推高公债收益率

* 长债在5月表现势将最好

* 指标10年期公债收益率离11个月低点不远

路透纽约5月30日 - 美国指标10年期公债收益率周五上涨，因带动5月债市升势的投资人需求减弱，且华尔街交易商寻求售出本周950亿美元公债供应中认购的部分。

美国公布的5月民间中西部制造业活动指数意外加速，巩固了第二季经济在首季严寒拖累经济萎缩后强劲反弹的观点，公债收益率升势加速。

较长期公债收益率离本周稍早触及的11个月低点不远，因投资人对美国经济复苏有些疑虑，且预计下周欧洲央行可能推出激进刺激计划，可能最终拉低美国和欧元区公债收益率。

田纳西州孟菲斯FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示，“市场很大程度在反映欧洲央行的消息，正等待该行公布最新政策。”

美国公债表现落后于德国公债，10年期公债收益率差从逾两个半月最低水准小幅扩阔至1.10个百分点。

月底投资组合调整平衡的买盘在尾盘出现，将收益率从稍早日高拉回。

指标10年期公债价格 收益率报2.459%，较周四尾盘升1个基点。

30年期公债价格 收益率报3.316%，较周四尾盘升1个基点，周四盘中稍早该收益率触及3.278%的11个半月低点。

尽管周五市场小幅回落，但美国公债仍势将在5月再度录得强劲月度回报。根据巴克莱编撰的指数，5月美国公债总回报为0.99%。

年期在20年或更长的美国公债巴克莱指数本月迄今升3.18%，在美国公债中表现最好。

美国供应管理协会(ISM)公布，5月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至65.5，达到去年10月以来的最高，4月为63.0。接受路透调查的分析师预估为61.0。

美国商务部周五公布，4月个人所得较前月增加0.3%，符合市场预期，个人支出较前月减少0.1%，不但逊于预估的增加0.2%，也为2013年4月以来首次下滑；4月个人消费支出(PCE)较上年同期上升1.6%，为2012年11月以来最大增幅， 核心PCE物价指数较上年同期上升1.4%，为2013年3月以来最大增幅。

汤森路透/密西根大学公布，美国5月消费者信心指数终值为81.9，低于上月终值84.1。数据也低于路透调查经济 分析师预估的82.5。然而，仍略高于5月16日公布的初值。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 0.371

五年期公债 99-27/32 (-03/32) 1.531

10年期公债 100-11/32 (-04/32) 2.461

30年期公债 101-03/32 (-09/32) 3.317(完)

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