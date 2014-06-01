《美债一周展望》指标公债收益率小涨，因经济数据和供应压力影响

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但新增)
* 交易商出售本周供应，推高公债收益率
* 长债在5月表现势将最好
* 指标10年期公债收益率离11个月低点不远
路透纽约5月30日 - 美国指标10年期公债收益率周五上涨，因带动5月债市升势的投资人需求减弱，且华尔街交易商寻求售出本周950亿美元公债供应中认购的部分。
美国公布的5月民间中西部制造业活动指数意外加速，巩固了第二季经济在首季严寒拖累经济萎缩后强劲反弹的观点，公债收益率升势加速。
较长期公债收益率离本周稍早触及的11个月低点不远，因投资人对美国经济复苏有些疑虑，且预计下周欧洲央行可能推出激进刺激计划，可能最终拉低美国和欧元区公债收益率。
田纳西州孟菲斯FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示，“市场很大程度在反映欧洲央行的消息，正等待该行公布最新政策。”
美国公债表现落后于德国公债，10年期公债收益率差从逾两个半月最低水准小幅扩阔至1.10个百分点。
月底投资组合调整平衡的买盘在尾盘出现，将收益率从稍早日高拉回。
指标10年期公债价格 收益率报2.459%，较周四尾盘升1个基点。
30年期公债价格 收益率报3.316%，较周四尾盘升1个基点，周四盘中稍早该收益率触及3.278%的11个半月低点。
尽管周五市场小幅回落，但美国公债仍势将在5月再度录得强劲月度回报。根据巴克莱编撰的指数，5月美国公债总回报为0.99%。
年期在20年或更长的美国公债巴克莱指数本月迄今升3.18%，在美国公债中表现最好。
美国供应管理协会(ISM)公布，5月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至65.5，达到去年10月以来的最高，4月为63.0。接受路透调查的分析师预估为61.0。
美国商务部周五公布，4月个人所得较前月增加0.3%，符合市场预期，个人支出较前月减少0.1%，不但逊于预估的增加0.2%，也为2013年4月以来首次下滑；4月个人消费支出(PCE)较上年同期上升1.6%，为2012年11月以来最大增幅， 核心PCE物价指数较上年同期上升1.4%，为2013年3月以来最大增幅。
汤森路透/密西根大学公布，美国5月消费者信心指数终值为81.9，低于上月终值84.1。数据也低于路透调查经济 分析师预估的82.5。然而，仍略高于5月16日公布的初值。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100 0.371
五年期公债 99-27/32 (-03/32) 1.531
10年期公债 100-11/32 (-04/32) 2.461
30年期公债 101-03/32 (-09/32) 3.317(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军/张明钧; 审校 母红/郑茵)
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路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)