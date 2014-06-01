表格：韩国5月出口同比下降0.9%，对中国出口创五年来最大降幅

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔6月1日 - 韩国产业通商资源部周日公布5月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入):
5月 *4月
贸易收支(10亿美元) 5.3 4.5
出口(10亿美元) 47.9 50.3
(较上年同期变动百分比) -0.9 +9.0
进口(10亿美元) 42.5 45.9
(较上年同期变动百分比) +0.3 +5.0
* 为2014年5月14日公布的修正值
附注:
- 5月出口创下八个月来最大降幅
- 韩国5月对中国出口下滑9.4%，为2009年8月以来最大降幅，不过当月对欧盟出口跳增32.0%，对美国出口则是成长4.5%。
- 路透调查结果为，分析师预测5月出口较上年同期成长1.2%，预估范围介于下滑2.7%至成长11%；进口预估为成长4.2%。
- 汤森路透计算显示，5月平均每工作日出口值为22.3亿美元，4月修正为21.0亿美元。
- 中国是韩国最大的出口市场，占韩国出口的约四分之一；其次是美国和欧盟。
- 以产品类别分，出口最大宗的是电子产品，占比超五分之一；其次是化工产品和工业机械。(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)