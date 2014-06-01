表格：韩国5月出口同比下降0.9%，对中国出口创五年来最大降幅

路透首尔6月1日 - 韩国产业通商资源部周日公布5月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入):

5月 *4月

贸易收支(10亿美元) 5.3 4.5

出口(10亿美元) 47.9 50.3

(较上年同期变动百分比) -0.9 +9.0

进口(10亿美元) 42.5 45.9

(较上年同期变动百分比) +0.3 +5.0

* 为2014年5月14日公布的修正值

附注:

- 5月出口创下八个月来最大降幅

- 韩国5月对中国出口下滑9.4%，为2009年8月以来最大降幅，不过当月对欧盟出口跳增32.0%，对美国出口则是成长4.5%。

- 路透调查结果为，分析师预测5月出口较上年同期成长1.2%，预估范围介于下滑2.7%至成长11%；进口预估为成长4.2%。

- 汤森路透计算显示，5月平均每工作日出口值为22.3亿美元，4月修正为21.0亿美元。

- 中国是韩国最大的出口市场，占韩国出口的约四分之一；其次是美国和欧盟。