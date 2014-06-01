《焦点》美国4月消费者支出暂时下滑，但通胀抬头已显露端倪

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
* 4月消费者支出下降0.1%
* 通胀指标走高，通胀压力初见端倪
* 消费者信心减弱，中西部地区制造业活动劲扬
路透华盛顿5月30日 - 美国4月消费者支出下降，为一年来首次，但此前两个月数据强劲上升，因此并未改变第二季经济成长大幅反弹的预期。
周五公布的其它数据显示，5月消费者信心下滑，因家庭担心收入问题。不过中西部地区制造业活动激增，证实经济成长在第一季因寒冬而萎缩后，正在呈现反弹。
商务部公布，4月消费者支出减少0.1%，为2013年4月以来首次下降；但3月修正为跳涨1.0%，为2009年8月以来最大增幅。
3月消费者支出前值为成长0.9%，分析师原先预期4月数据为增长0.2%。
“4月支出报告令人失望，但应该把这看作是进入第二季更强劲增长的初期过渡。未来几个月，预计劳动力市场取得的进展，将鼓励消费者进一步扩大支出，”纽约道明证券经济分析师Gennadiy Goldberg说。
此外，汤森路透/密西根大学消费者信心指数5月终值从4月的84.1跌至81.9，但仍较本月稍早公布的初值略为上修。
由于严寒天气，美国经济在1-3月出现三年来首次萎缩，但生产似乎已经反弹。
另外，供应管理协会(ISM)-芝加哥分支公布的5月采购经理人指数(PMD)升至65.5，为七个月高位，4月为63.0。
在这些喜忧参半的数据公布后，美国公债价格 下跌，美元指数 走低，美股几无变动。
美国个人消费相关图表： link.reuters.com/nyk56v
美国PCE物价指数相关图表： link.reuters.com/qec92t
**通胀逐步抬头**
虽然上月需求疲弱，但有迹象表明，通胀压力正在显现。4月个人消费支出(PCE)物价指数上涨0.2%，增幅与3月相同。
4月PCE物价指数较上年同期上涨1.6%，为2012年11月以来最大涨幅，3月为上涨1.1%。
扣除食品和能源的核心PCE物价指数上涨0.2%，幅度和3月亦相同；较上年同期上涨1.4%，为2013年3月以来最大涨幅，3月为上涨1.2%。
虽然两项指标均低于美国联邦储备理事会(美联储)的2%通胀目标，但对于担心低通胀的决策者来说，这种增长无疑是他们乐见的消息。
“我预计这将标志着(通胀率)在未来一年半逐步升向美联储目标水平的开始，”摩根士丹利驻纽约经济分析师Ted Wieseman说。
医疗成本疲弱曾拉低美国通胀，但这种情况正在逐步改变，医疗成本以及房租的上升应会推高今年的通胀率。
美联储目前正在逐步削减每月购债规模，预计在2015年之前不会开始加息。
耐久财(耐用品)和公用事业方面开销下滑，拖累了上月的消费者支出。经通胀调整后的支出录得2009年9月以来最大降幅。
经通胀和税收调整的家庭可支配收入在4月连续第四个月上升。储蓄率升至4.0%。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
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