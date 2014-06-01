全球汇市：5月27日止当周投机客增持美元多仓至3月中以来高位-CFTC

路透5月30日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位至大约3月中旬以来最高。

5月27日止当周美元净多仓增至74.4亿美元，前一周为46.7亿美元。这是投资者连续第三周增持美元多仓。

投机客的欧元净空仓从前一周的9,220口增至16,633口，因市场为欧洲央行进一步出台刺激举措做好了准备。央行放宽政策有可能削弱欧元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

5月27日当周 前一周

多头仓位 16,999 18,681

空头仓位 76,035 72,468

净仓位 -59,036 -53,787

欧元(125,000欧元为1口)

5月27日当周 前一周

多头仓位 70,753 75,013

空头仓位 87,386 84,233

净仓位 -16,633 -9,220

英镑(62,500英镑为1口)

5月27日当周 前一周

多头仓位 78,438 80,009

空头仓位 43,134 46,919

净仓位 35,304 33,090

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

5月27日当周 前一周

多头仓位 11,559 17,387

空头仓位 15,431 12,368

净仓位 -3,872 5,019

加元(100,000加元为1口)

5月27日当周 前一周

多头仓位 32,581 26,500

空头仓位 54,391 53,034

净仓位 -21,810 -26,534

澳元(100,000澳元为1口)

5月27日当周 前一周

多头仓位 52,071 50,130

空头仓位 36,223 30,668

净仓位 15,848 19,462

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

5月27日当周 前一周

多头仓位 22,034 22,486

空头仓位 4,090 4,892

净仓位 17,944 17,594

(完)

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