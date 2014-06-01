全球汇市：5月27日止当周投机客增持美元多仓至3月中以来高位-CFTC

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透5月30日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位至大约3月中旬以来最高。
5月27日止当周美元净多仓增至74.4亿美元，前一周为46.7亿美元。这是投资者连续第三周增持美元多仓。
投机客的欧元净空仓从前一周的9,220口增至16,633口，因市场为欧洲央行进一步出台刺激举措做好了准备。央行放宽政策有可能削弱欧元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
5月27日当周 前一周
多头仓位 16,999 18,681
空头仓位 76,035 72,468
净仓位 -59,036 -53,787
欧元(125,000欧元为1口)
5月27日当周 前一周
多头仓位 70,753 75,013
空头仓位 87,386 84,233
净仓位 -16,633 -9,220
英镑(62,500英镑为1口)
5月27日当周 前一周
多头仓位 78,438 80,009
空头仓位 43,134 46,919
净仓位 35,304 33,090
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
5月27日当周 前一周
多头仓位 11,559 17,387
空头仓位 15,431 12,368
净仓位 -3,872 5,019
加元(100,000加元为1口)
5月27日当周 前一周
多头仓位 32,581 26,500
空头仓位 54,391 53,034
净仓位 -21,810 -26,534
澳元(100,000澳元为1口)
5月27日当周 前一周
多头仓位 52,071 50,130
空头仓位 36,223 30,668
净仓位 15,848 19,462
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
5月27日当周 前一周
多头仓位 22,034 22,486
空头仓位 4,090 4,892
净仓位 17,944 17,594
(完)
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路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)