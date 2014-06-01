欧洲政治：英国首相称若贾克担任欧盟主席，不保证续留欧盟-报导

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透柏林5月31日 - 德国明镜周刊报导，英国首相卡梅伦警告称，若欧洲各国领袖选择贾克(Jean-Claude Juncker)担任欧盟执委会主席，他将无法保证英国会继续作为欧盟成员国。
欧盟执委会主席由欧盟各国领导人选任，但必须经欧洲议会批准，而上周欧洲议会大选中，对欧洲统合持怀疑论调的党派席次大幅增长。选举中赢得最多席次的人民党(People's Party)已经选择卢森堡前总理贾克做为候选人。
明镜周刊在文章正式刊出前的预告版中提到，卡梅伦已在周二布鲁塞尔举行的欧盟峰会间隙做出解释，他称若贾克担任欧盟执委会主席，他无法确定英国是否会续留欧盟。
报导指出，在欧盟会议场边听到卡梅伦谈话的人对此的理解是，他是说若多数投票支持贾克，则可能使他所领导的英国政府受到震撼，其严重程度可能导致是否续留欧盟的公投提前。
报导称，他们的理解是，这很有可能导致英国民众投票决定退出欧盟。
该杂志称，卡梅伦在会议间歇用了以下辞令来反对贾克：“一个80年代的人物无法解决未来五年的种种问题。”卡梅伦认为贾克过度倾向联邦主义，且可能毁掉他对于改革英国与欧盟之间关系的期望。
卡梅伦办公室发言人拒绝对明镜周刊报导置评。
卡梅伦先前承诺，将重新协商英国在欧盟的条件，若他所领导的英国保守党在2015全国大选胜出，将在2017年底前举行公投已决定是否续留欧盟。
卡梅伦周一回绝了提前公投的呼吁，在这之前的欧洲议会选举中，他所属政党被反欧盟的英国独立党(UKIP)挤到了第三的位置。(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)