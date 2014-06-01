《综述》美联储多位官员表示，不应将利率用作对抗资产泡沫的工具

路透加州帕洛阿尔托5月30日 - 三位美国联邦储备理事会(美联储)官员周五一致表态，认为不应该用利率工具来预防资产泡沫以及其它形式的金融失衡，尽管这些人士对于美联储合宜货币政策立场的看法存在很大分歧。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔和旧金山联储总裁威廉姆斯在一次政策研讨会议后对记者表示，他们不希望这样做，这样做可能改变有关通胀在未来几年回升至2%联储目标水准的公众预期。拉克尔和威廉姆斯分属政策鹰派和中间派。

威廉姆斯表示，这就好像在瑞典和挪威发生的情形，两国曾上调利率以应对金融稳定风险。美联储经济学家Andrew Levin在稍早的一次宣讲会上曾通过幻灯片阐释了这一观点，当时两位决策人士都参加了这次宣讲。

芝加哥联储总裁埃文斯也支持这种看法，他是美联储最坚定的鸽派之一。

“把货币政策工具用于消除金融稳定风险，将导致通胀低于目标和更严重的资源闲置，”埃文斯周五公布的一份幻灯片中这样写道。他将于下周一在伊斯坦布尔就此问题发表演讲。

长期以来，有关金融稳定忧虑应该在美联储货币决策当中起什么样的作用，一直是美联储内部争论的话题。过去一年中，美联储理事史坦强烈认为，或许有些时候美联储应该通过升息来防范泡沫风险。

史坦本周稍早已离开美联储，回到哈佛大学重执教鞭，这样一来，美联储内部就没有人公开强力提倡这一观点。

费城联储总裁普洛瑟周五对记者称，他与威廉姆斯和拉克尔“差不多持同样观点”，反对把维持金融稳定作为美联储的职责。

但他补充说，他担心美联储过去五年来实施的超宽松政策本身，有可能加剧金融不稳。

威廉姆斯、拉克尔和普洛瑟均在帕洛阿尔托参加一个斯坦福大学胡佛研究所举办的央行学术会议，堪萨斯联储总裁乔治也有参加。

周五威廉姆斯重申他的观点，在明年之前不应升息，待升息来临时也只能循序渐进。这也是美联储副主席叶伦的看法。

拉克尔表示，他支持通过出售美联储持有的抵押贷款支持债券，立即收紧货币政策，但还表示，资产负债表的规模不能成为联储实施恰当货币政策的障碍。

普洛瑟表示，对于美联储缩减庞大资产负债表的各种办法，他持开放的态度，但他倾向资产负债表最终回归较小的规模。美联储在实施买债多年之后，资产负债表规模已经突破4万亿(兆)美元。(完)