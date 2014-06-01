美国金融：当局正调查投资大亨伊坎等三人涉内线交易-消息

日本个股：丰田将于10月开始在中国测试氢燃料电池车
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。
路透俄亥俄州都柏林5月31日 - 一熟知内情消息人士表示，美国联邦调查局(FBI)及证券交易委员会(SEC)正在调查投资大亨伊坎(Carl Icahn)、高尔夫球名将米克森(Phil Mickelson)、以及拉斯维加斯赌徒William Waltersg可能涉及内线交易。
该名消息人士向路透表示，联邦调查人员正在调查是否存在如下情况：伊坎提供米克森及Walters有关他投资的上市公司私密讯息，而米克森和Walters就这些资讯进行违法交易。这位消息人士的说法证实了华尔街日报周五的报导。
该消息人士称，目前这三人尚未受到有不当行为的指控。
伊坎对路透表示，他不知道任何有关调查的事情，他的公司一直奉公守法。他承认与Walters有业务关系，但表示与米克森并无私交。
“我为自己50年的清白记录而骄傲，我从来没有提供过内幕交易信息，”伊坎说。
消息人士告诉路透，Walters和米克森是高尔夫球友。
Walters没有回应置评要求。FBI和SEC的官员也拒绝置评。(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。
“阳光越是强烈的地方，阴影就越是深邃”。2017年4月18日，IMF公布了最新《世界经济展望》报告，这份报告的标题是“Gaining Momentum？”。基于过去半年全球经济意外强劲的复苏表现，IMF将全球经济增长率预期较半年前上调0.1个百分点至3.5%；然而，面对周期躁动，IMF在上调增长预估路径之余，依旧保持了高度审慎，不忘在“动能增强”后打上了一个问号。
路透新加坡4月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜本轮反弹可能在阻力位每吨5,689美元附近结束，之后可能下探支撑位5,592美元。