《焦点》加拿大经济转趋颓软，或成央行政策声明重心

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
* 第一季国内生产总值成长1.2%，远低于市场预估的1.8%
* 成长疲弱之际通胀升温
* 央行下周政策声明可能强调经济虚弱
撰稿 Louise Egan 编译 张明钧
路透渥太华6月1日 - 加拿大经济在今年年初降档运行，不仅仅是因为出口受到美国恶劣天候的打击，同时企业投资及进口也出乎意料不振。
加拿大统计局周五公布数据显示，第一季经济环比年率成长1.2%，远低于去年第四季的2.7%，同时也不如市场预估的成长1.8%。
这份数据让加拿大央行有维持利率不变的空间，尽管通胀刚在4月回升至2%的目标，为两年来首见。
分析师将之部分归咎于北美地区异常严酷的寒冬。美国经济第一季萎缩1%。
加拿大12月的一场冰风暴导致12月经济萎缩，而恶劣天候也可能是美国对加拿大出口品需求转弱的原因。
但蒙特利尔Desjardins Capital Markets分析师Jimmy Jean表示，光天候这个因素并无法解释当季进口下滑7.2%，也无法解释企业投资减少。
“这份报告完全难以看到曙光，”他说。“不光是天候的因素。这份报告中有着意料之外的不安迹象。”
第一季GDP较前季成长0.3%，3月GDP则是成长0.1%，符合预期。
数据公布后，加元对美元 马上跌至1.0847加元或0.9219美元，周四收盘时为1.0836加元或0.9228美元。
加拿大月度GDP数据及对美国出口图表，请点选：(link.reuters.com/jev87s)
**消费者缩手**
自从2008-09年经济大衰退之后，家庭支出一直是带领加国经济前进的主力，而第一季家庭支出环比年率为成长1.2%，增幅约为前一季的一半。此外，央行希望见到经济成长能够转由出口及企业投资带动，这样的期望也未能实现。
出口连续五季增长之后，第一季下滑2.4%，但进口下滑幅度更大。企业并未扩大利用闲置产能，企业投资下滑3.7%。
就产业别来看，为经济提供最大助力的产业为天然资源业，矿产及油气开发行业非环比年率的成长幅度上升至2.4%。反观制造业仅成长0.2%。
多数分析师预期第二季成长将回温，主要搭上美国经济转强的顺风车。
不过多位分析师表示，加拿大央行6月4月利率声明中，可能会打算强调国内外经济的脆弱性。
该行的职责是维持通胀率在2%左右，而这个目标较预期提前实现，可能会让该行维持利率于现行低档1.0%的做法面临压力；现行利率已经实施超过三年之久，且接近历史低点。
Jean表示，“这份报告让央行获得一些有力的论点，仍然维持通胀下行风险依然偏高、经济脆弱的看法，我认为他们将论及这些说法。”(完) (译文审校 郑茵)
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