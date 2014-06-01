欧洲能源：乌克兰告知俄罗斯已支付部分天然气帐款，为后续谈判铺路

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透柏林5月30日 - 欧盟调停人Guenther Oettinger周五表示，乌克兰当日告知俄罗斯，支付部分天然气帐单的7.86亿美元已经送往莫斯科，为周一后续谈判铺路。
俄罗斯称，乌克兰的天然气帐单累计至下周可能超过50亿美元，乌克兰支付部分款项也避免了俄罗斯立即断供的威胁。
乌克兰表示，其已在周五午后通过纽约一家银行将资金从基辅送交给莫斯科，俄罗斯能源部长Alexander Novak对此表示欢迎，但称俄罗斯会等这笔款项抵达莫斯科再说。
周五在柏林举开长达三小时的三方会议之后，Oettinger表示，“我们还没有达成协议，但已经有了一些重要进展，看来可以达成一整套协议。”
“钱已经从基辅转到一家美国的银行，然后从纽约送到莫斯科...”Oettinger说道，他称藉道纽约付款的原因在于能源帐单是以美元结算。
“若钱能够按计划在周一抵达莫斯科的Gazprom帐户，双方称他们将在周一布鲁塞尔时间下午两点继续谈判。”他补充道，他并称谈判重点将会放在配套协议，将支付款项与乌克兰所希望的市场价格进行连结。
欧盟过去两周在柏林协调了三次会谈，此前莫斯科方面威胁，若不在6月2日预付6月供气款项，将停止供应。
不过在Oettinger全力促成乌克兰支付部分帐款后，情势升高的危险在周五消退。德国也试图说服Gazprom以符合市场行情的价格出售天然气给乌克兰。”(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)