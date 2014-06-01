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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 06:38 BJT

****澳新经济指标预测--6月2日-6月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值       前值 
    
    6月2日当周
    
    6月1-2日
    2330 澳洲AIG制造业指数                               6月            --      44.8
    
    6月2日(一)
    2245  新西兰贸易条件                                第一季        +1.8%    +2.3%
    0030  澳洲TD-MI通胀指标                              5月            --     +0.4%
    0130  澳洲建筑许可                                   4月          +1.8%    -3.5%
    0130  澳洲企业库存                                  第一季        -0.3%    -0.5%
    0130  澳洲企业总营业利润(较前季)                    第一季        +2.0%    +1.7%
          澳洲企业税前获利(较前季)                                      --     +2.4%
    
    6月3日(二)
    0130 澳洲经常帐收支(亿澳元)                         第一季       赤字70  赤字101
             净出口对GDP的贡献                                       正0.8%   正0.6%
    0130 澳洲零售销售(较上月)                            4月          +0.2%    +0.1%
    0430 澳洲央行利率决定                                6月          2.50%    2.50%
  
    6月3-4日
    2330 澳洲AIG服务业指数                               6月            --     48.60
    
    6月4日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                  第一季        +0.9%    +0.8%
                              (较上年同期)                            +3.2%    +2.8%
             最终消费支出                                               --     +0.7%
    
    6月5日(四)
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   4月          顺差3 顺差7.31
             商品/服务进口                                              --      持平
             商品/服务出口                                                     -2.0%
    
    6月5-6日
    2330 澳洲AIG建筑指数                                 6月            --        46
    
    6月6日(五)
    暂无重要经济数据
    
    6月9日当周
    
    6月8-12日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                5月            --     +0.1%
                           (较上年同期)                                --     +8.5%
    
    6月9日(一)
    2245 新西兰制造业销售                              第一季          --     +5.7% (完)
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