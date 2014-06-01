澳新经济指标预测--6月2日-6月9日****

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月2日当周 6月1-2日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 44.8 6月2日(一) 2245 新西兰贸易条件 第一季 +1.8% +2.3% 0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.4% 0130 澳洲建筑许可 4月 +1.8% -3.5% 0130 澳洲企业库存 第一季 -0.3% -0.5% 0130 澳洲企业总营业利润(较前季) 第一季 +2.0% +1.7% 澳洲企业税前获利(较前季) -- +2.4% 6月3日(二) 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 赤字70 赤字101 净出口对GDP的贡献 正0.8% 正0.6% 0130 澳洲零售销售(较上月) 4月 +0.2% +0.1% 0430 澳洲央行利率决定 6月 2.50% 2.50% 6月3-4日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 48.60 6月4日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.9% +0.8% (较上年同期) +3.2% +2.8% 最终消费支出 -- +0.7% 6月5日(四) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 顺差3 顺差7.31 商品/服务进口 -- 持平 商品/服务出口 -2.0% 6月5-6日 2330 澳洲AIG建筑指数 6月 -- 46 6月6日(五) 暂无重要经济数据 6月9日当周 6月8-12日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- +8.5% 6月9日(一) 2245 新西兰制造业销售 第一季 -- +5.7% (完)
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)