澳新经济指标预测--6月2日-6月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月2日当周 6月1-2日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 44.8 6月2日(一) 2245 新西兰贸易条件 第一季 +1.8% +2.3% 0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.4% 0130 澳洲建筑许可 4月 +1.8% -3.5% 0130 澳洲企业库存 第一季 -0.3% -0.5% 0130 澳洲企业总营业利润(较前季) 第一季 +2.0% +1.7% 澳洲企业税前获利(较前季) -- +2.4% 6月3日(二) 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 赤字70 赤字101 净出口对GDP的贡献 正0.8% 正0.6% 0130 澳洲零售销售(较上月) 4月 +0.2% +0.1% 0430 澳洲央行利率决定 6月 2.50% 2.50% 6月3-4日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 48.60 6月4日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.9% +0.8% (较上年同期) +3.2% +2.8% 最终消费支出 -- +0.7% 6月5日(四) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 顺差3 顺差7.31 商品/服务进口 -- 持平 商品/服务出口 -2.0% 6月5-6日 2330 澳洲AIG建筑指数 6月 -- 46 6月6日(五) 暂无重要经济数据 6月9日当周 6月8-12日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- +8.5% 6月9日(一) 2245 新西兰制造业销售 第一季 -- +5.7% (完)