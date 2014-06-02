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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 08:19 BJT

韩国数据：5月制造业活动降至九个月低点，新订单减少--汇丰/Markit

路透首尔6月2日 - 周一公布的一项民间部门调查结果显示，韩国5月制造业活动跌至九个月低点，因新出口订单分项指数萎缩，再次显示韩国经济复苏趋缓。

Markit Economics表示，5月经季节调整的汇丰/Markit韩国制造业采购经理人指数(PMI)降至49.5，为去年8月以来的最低水平。4月为50.2。

如果数据低于50，则说明制造业活动当月萎缩。该数据在3月和4月均略高于50。

5月新出口订单分项指数从4月的49.9降至49.4，5月数据为去年9月以来最低。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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