《一周经济焦点》欧洲央行到动真格的时候了

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，决策者首次讨论了在结束购债计划后最终会上调近零利率。联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议定在6月17/18日。
会议记录显示，决策者对就业市场的状况存在一些分歧，但基本赞同通胀仍可能需要数年时间才能持续回升。
并非所有分析师都赞同这一观点。
“鉴于国内经济闲置产能指标上升，且当前通胀压力水平远低于美联储的目标，所以联储目前的宽松立场完全是合适的，”德意志银行分析师Gilles Moec称。
“不过，我们预计这些数据特别是通胀率，将在今年剩余时间发生重大改变。”
七国集团(G7)领导人将于周三和周四开会，但决定性的乌克兰选举结果，以及有迹象显示莫斯科已经对乌东部地区的直接干预收手，都意味着有关对俄罗斯实施更广泛制裁的讨论可能会被搁置在一旁。(完)
(编译 郑茵/戴素萍/许娜/王兴亚; 审校 徐文焰/李春喜)
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)