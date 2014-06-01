《一周经济焦点》欧洲央行到动真格的时候了

美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，决策者首次讨论了在结束购债计划后最终会上调近零利率。联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议定在6月17/18日。

会议记录显示，决策者对就业市场的状况存在一些分歧，但基本赞同通胀仍可能需要数年时间才能持续回升。

并非所有分析师都赞同这一观点。

“鉴于国内经济闲置产能指标上升，且当前通胀压力水平远低于美联储的目标，所以联储目前的宽松立场完全是合适的，”德意志银行分析师Gilles Moec称。

“不过，我们预计这些数据特别是通胀率，将在今年剩余时间发生重大改变。”

七国集团(G7)领导人将于周三和周四开会，但决定性的乌克兰选举结果，以及有迹象显示莫斯科已经对乌东部地区的直接干预收手，都意味着有关对俄罗斯实施更广泛制裁的讨论可能会被搁置在一旁。(完)