全球能源：5月OPEC产量升至三个月高位，2月以来首度超过名义目标

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
OPEC的石油产量占全球的三分之一。调查发现，5月安哥拉和伊拉克产量上升，沙特和伊朗也有较小幅度的增产。产量下降最为明显的是利比亚，同时尼日利亚产量几无增长，尽管荷兰皇家壳牌石油 宣布出口方面遭遇的不可抗因素消除。
5月增产幅度最大的是安哥拉，出口59批船货，较4月增加11批。增加的出口当中有三批船货来自BP 运营的Plutonio油田，据行业消息人士称，该油田之前一直处在维护状态。
伊拉克的供应再度增加，因南部港口出口上升，根据装运数据，5月平均日出口量达到260万桶，为至少2003年以来最高。
库尔德斯坦地区在未经中央政府批准的情况下出售一批原油船货，也增加了伊拉克的出口供应。但北部基尔库克由于稍早的爆炸事件，没有原油发运，因此伊拉克的总出口量仍低于2月时达到的纪录水平。
油轮数据显示，伊朗石油出口继4月下降后在5月攀升，进一步超过11月时就限制伊朗核计划而达成的临时协议所允许的水平。行业消息人士称，超出部分的石油以运往中国的居多。
2013年底以来伊朗石油出口增多的迹象引起美国政府关切，担心放松制裁已经给了伊朗经济起飞的动力。
石油出口大国沙特略为提高供应，因国内电厂的原油需求上升。阿联酋产量也有所上升，因油田维护工作完成。
本次调查发现，利比亚日产量减少6万桶，月平均水平为19万桶。由于罢工和抗议活动，该国的原油产量仅为生产能力的一小部分。
OPEC成员国将于6月11日在维也纳开会，考虑调整每日3,000万桶的供应目标。预计会上不会作出调整目标的决定，因石油价格料将全年保持在每桶100美元以上，这是沙特等许多成员国乐见的价格。(完)
(编译 许娜/郑茵 审校 孙茉莉)
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路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
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