全球能源：5月OPEC产量升至三个月高位，2月以来首度超过名义目标

OPEC的石油产量占全球的三分之一。调查发现，5月安哥拉和伊拉克产量上升，沙特和伊朗也有较小幅度的增产。产量下降最为明显的是利比亚，同时尼日利亚产量几无增长，尽管荷兰皇家壳牌石油 宣布出口方面遭遇的不可抗因素消除。

5月增产幅度最大的是安哥拉，出口59批船货，较4月增加11批。增加的出口当中有三批船货来自BP 运营的Plutonio油田，据行业消息人士称，该油田之前一直处在维护状态。

伊拉克的供应再度增加，因南部港口出口上升，根据装运数据，5月平均日出口量达到260万桶，为至少2003年以来最高。

库尔德斯坦地区在未经中央政府批准的情况下出售一批原油船货，也增加了伊拉克的出口供应。但北部基尔库克由于稍早的爆炸事件，没有原油发运，因此伊拉克的总出口量仍低于2月时达到的纪录水平。

油轮数据显示，伊朗石油出口继4月下降后在5月攀升，进一步超过11月时就限制伊朗核计划而达成的临时协议所允许的水平。行业消息人士称，超出部分的石油以运往中国的居多。

2013年底以来伊朗石油出口增多的迹象引起美国政府关切，担心放松制裁已经给了伊朗经济起飞的动力。

石油出口大国沙特略为提高供应，因国内电厂的原油需求上升。阿联酋产量也有所上升，因油田维护工作完成。

本次调查发现，利比亚日产量减少6万桶，月平均水平为19万桶。由于罢工和抗议活动，该国的原油产量仅为生产能力的一小部分。

OPEC成员国将于6月11日在维也纳开会，考虑调整每日3,000万桶的供应目标。预计会上不会作出调整目标的决定，因石油价格料将全年保持在每桶100美元以上，这是沙特等许多成员国乐见的价格。(完)