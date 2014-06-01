版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 07:17 BJT

标题新闻：全球最大铜矿商智利Codelco第一季产量减少0.3%至38.3万公吨，税前获利大降38%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐