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市场报道 | 2014年 6月 2日 星期一 08:00 BJT

****欧洲经济指标预测--6月2日-6月9日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值    
       
    6月2日当周 
    
    6月2日(一)
    0730  瑞士采购经理人指数(PMI)                         5月         55.0        55.8
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     5月         53.7        54.0
    0750  法国Markit制造业PMI                             5月         49.3        49.3
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                         5月         52.9        52.9 
    0800  欧元区Markit制造业PMI                           5月         52.5        52.5
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                          4月      增加8.0    增加11.3
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                          增加17.0    增加17.9
                抵押贷款批准件数(千件)                              64.750      67.135
                M4货供额(较前月)                                       --       -2.30%
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        5月         57.0        57.3  
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)    5月初值        +1.0%       +1.1%
                                      (较前月)                       +0.1%       -0.3%
                   消费者物价指数(CPI)(较前月                        +0.2%       -0.2%
                                      (较上年同期)                   +1.1%       +1.3%
    
    6月3日(二)
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  5月        +0.6%       +1.2%
                                (较上年同期)                        +10.9%      +10.9%        
    0800  意大利失业率                                    4月        12.7%       12.7%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        5月         60.8        60.8
    0900  欧元区通胀率                                5月初值         0.7%        0.7%
    0900  欧元区失业率                                    4月        11.8%       11.8%
    
    6月4日(三)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     5月         51.5        51.1
    0750  法国Markit服务业PMI                             5月         49.2        49.2
                    综合PMI                                            --         49.3
    0755  德国Markit服务业PMI                             5月         56.4        56.4
                    综合PMI                                            --         56.1
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           5月         53.5        53.5
                      综合PMI                                         53.9        53.9
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        5月         58.2        58.7
    0900  欧元区GDP(较前季)                          第一季修正值    +0.2%       +0.2%
                   (较上年同期)                                      +0.9%       +0.9%
    0900  欧元区PPI(较前月)                               4月        -0.1%       -0.2%
                   (较上年同期)                                      -1.2%       -1.6%
    
    6月5日(四)
    0530  法国ILO失业率                                第一季          --       10.20%
    0600  德国工业订单(较前月)                            4月        +1.3%       -2.8%
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          4月        -0.1%       +0.3%
                        (较上年同期)                                   --        +0.9%
    1100  英国央行量化宽松规模(亿英镑)                    6月          --        3,750
                 利率决定                                            0.50%       0.50%
    1145  欧洲央行利率决定指标再融资利率                  6月        0.10%       0.25%
                          存款利率                                  -0.10%       0.00%
    
    6月6日(五)       
    0600  德国工业生产(较前月)                            4月        +0.4%       -0.5%
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　　4月　　   +1.50%      -1.80%
    　　　　　          进口(较上月)                                 +0.6%       -0.9%
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                     顺差152     顺差148
    0645  法国预算收支(亿欧元)                        截至4月          --      赤字280
    0645  法国贸易收支(亿欧元)                            4月       逆差50      逆差49
    0715  瑞士CPI(较前月)                                 5月        +0.2%       +0.1%
                 (较上年同期)                                        +0.1%        持平
    0830  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　　　　　4月　　 逆差31.0    逆差31.9
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                逆差86.5    逆差84.8
    
    6月6-14日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                     5月        +0.7%        -0.2%
              Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                  +7.4%        +8.5%
    
    6月9日当周
    
    6月9日(一)
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                      6月          --         12.8
    2301  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)         5月          --           -- (完)
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