欧洲经济指标预测--6月2日-6月9日****

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月2日当周 6月2日(一) 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 5月 55.0 55.8 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 53.7 54.0 0750 法国Markit制造业PMI 5月 49.3 49.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 52.9 52.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月 52.5 52.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 增加8.0 增加11.3 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加17.0 增加17.9 抵押贷款批准件数(千件) 64.750 67.135 M4货供额(较前月) -- -2.30% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 5月 57.0 57.3 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 +1.0% +1.1% (较前月) +0.1% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月 +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.1% +1.3% 6月3日(二) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.6% +1.2% (较上年同期) +10.9% +10.9% 0800 意大利失业率 4月 12.7% 12.7% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 5月 60.8 60.8 0900 欧元区通胀率 5月初值 0.7% 0.7% 0900 欧元区失业率 4月 11.8% 11.8% 6月4日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 5月 51.5 51.1 0750 法国Markit服务业PMI 5月 49.2 49.2 综合PMI -- 49.3 0755 德国Markit服务业PMI 5月 56.4 56.4 综合PMI -- 56.1 0800 欧元区Markit服务业PMI 5月 53.5 53.5 综合PMI 53.9 53.9 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 58.2 58.7 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季修正值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 欧元区PPI(较前月) 4月 -0.1% -0.2% (较上年同期) -1.2% -1.6% 6月5日(四) 0530 法国ILO失业率 第一季 -- 10.20% 0600 德国工业订单(较前月) 4月 +1.3% -2.8% 0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -0.1% +0.3% (较上年同期) -- +0.9% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 6月 -- 3,750 利率决定 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决定指标再融资利率 6月 0.10% 0.25% 存款利率 -0.10% 0.00% 6月6日(五) 0600 德国工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.5% 0600 德国经季节调整出口(较上月) 4月 +1.50% -1.80% 进口(较上月) +0.6% -0.9% 贸易收支(亿欧元) 顺差152 顺差148 0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月 -- 赤字280 0645 法国贸易收支(亿欧元) 4月 逆差50 逆差49 0715 瑞士CPI(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.1% 持平 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 4月 逆差31.0 逆差31.9 全球贸易收支(亿英镑) 逆差86.5 逆差84.8 6月6-14日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 +0.7% -0.2% Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.4% +8.5% 6月9日当周 6月9日(一) 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 12.8 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 5月 -- -- (完)
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。