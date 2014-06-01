中国企业：阿里巴巴有意投资美国广告技术公司AppNexus--华尔街日报

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透5月30日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导，在洽商投资入股美国广告技术企业AppNexus的数家企业中，有中国电商巨擘阿里巴巴集团IPO-ALIB.N。
该报援引消息人士称，相关谈判正处于高级阶段，但无法证实他们最后是否会落实投资。
上周，科技期刊The Information援引一位知悉阿里巴巴近期美国计划的高管称，阿里巴巴有意入股多家非中国网络企业。(r.reuters.com/zej79v)
WSJ报导，AppNexus预计将筹集约1亿美元，且考虑将公司估值定在逾10亿美元。
WSJ称消息人士指出，阿里巴巴计划通过投资AppNexus提升广告业务的竞争力，而AppNexus则想扩大美国以外的业务范围。
AppNexus发言人拒绝对此置评。由于截稿为止为非工作时间，暂无法联系上阿里巴巴公司方人士对此置评。(完) (编译 白云; 审校 郑茵)
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)