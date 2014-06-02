美国与加拿大经济指标预测--6月2日-6月9日****

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
路透6月2日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月2日当周
6月2日(一)
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 52.9
1345 美国Markit制造业PMI 5月终值 -- 56.2
1400 美国建筑支出 4月 +0.6% +0.2%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 55.5 54.9
ISM制造业投入物价分项指数 57.0 56.5
ISM制造业就业分项指数 55.0 54.7
ISM制造业新订单分项指数 -- 55.1
6月3日(二)
-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 5月 1,610 1,604
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月31日当周 -- -1.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月31日当周 -- +3.2%
1345 美国ISM纽约企业活动指数 5月 -- 627.4
1400 美国工厂订单 4月 +0.6% +0.9%
耐久财订单 -- +0.8%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.8%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2%
1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 45.8
6月4日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 5月30日当周 -- 362.2
再融资指数 -- 1,418.6
1215 美国ADP就业报告(万人) 5月 增加21.3 增加22
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差405 逆差404
1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -2.6% -1.7%
单位劳动成本 +4.8% +4.2%
1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 4月 顺差1 顺差0.8
1300 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%
1345 美国Markit服务业PMI 5月终值 -- 58.4
Markit综合PMI -- 55.6
1400 美国ISM非制造业指数 5月 55.5 55.2
ISM非制造业企业活动指数 60.0 60.9
ISM非制造业雇佣指数 -- 51.3
ISM非制造业新订单指数 -- 58.2
ISM非制造业价格指数 -- 60.8
6月5日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 5月 -- 4.0298
1230 加拿大建筑许可 4月 -4.0% -3.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月31日当周 31 30
四周均值(万人) -- 31.15
续请失业金人数(万人) 5月24日当周 262.5 263.1
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 51.1
经季节调整的Ivey采购经理人指数 56.0 54.1
6月6日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加21.5 增加28.8
民间就业岗位(万个) 增加21.0 增加27.3
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加1.2
失业率 6.4% 6.3%
平均时薪 +0.2% 持平
每周平均工时 34.5 34.5
1230 加拿大就业变动(万人) 5月 增加2 减少2.89
失业率 6.9% 6.9%
就业参与率 66.20% 66.10%
1430 美国ECRI经济领先指标 5月30日当周 -- 135.4
1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加160 增加175.3
6月9日当周
6月9日(一)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 -- 19.48(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西
兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 朱晓军；审校 徐文焰)
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* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。