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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 07:42 BJT

****日韩经济指标预测--6月2日-6月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    6月2日当周
    
    6月1日(日)
    2350 日本资本支出(财务省,较上年同期)           第一季           --       +4.0%
    
    6月2日(一)
    0115 日本制造业采购经理人指数(PMI)                5月           --        49.4
     --  韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)     5月           --        50.4 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              5月        +0.1%       +0.1%
                             (较上年同期)                        +1.6%       +1.5% 
    
    6月3日(二) 
    0130 日本加班工资                                 4月           --       +4.8% 
    
    6月4日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)       第一季修正值           --       +0.9%
                          (较上年同期)                              --       +3.9%    
    
    6月5日(四)
    暂无重要经济数据发布  
    
    6月6日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                         4月           --        +1.1
             领先指标                                               --        -2.2 
  
    6月9日当周
    
    6月8日(日)
    2350  日本银行放贷(较上年同期)                    5月           --       +2.1%
    2350  日本未经季节调整经常账(亿日圆)              4月           --  盈余11,640   
    2350  日本国内生产总值(GDP)(较前季)      第一季修正值  　　　　 --       +1.5%
                                (环比年率)                          --       +5.9%    
    
    6月9日(一)
    0500  日本消费者信心指数                          5月          --         37.0
    0500  日本服务业景气判断指数                      5月          --         41.6
    
     (完)
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