日韩经济指标预测--6月2日-6月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月2日当周 6月1日(日) 2350 日本资本支出(财务省,较上年同期) 第一季 -- +4.0% 6月2日(一) 0115 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 49.4 -- 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.5% 6月3日(二) 0130 日本加班工资 4月 -- +4.8% 6月4日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.9% 6月5日(四) 暂无重要经济数据发布 6月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 4月 -- +1.1 领先指标 -- -2.2 6月9日当周 6月8日(日) 2350 日本银行放贷(较上年同期) 5月 -- +2.1% 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 4月 -- 盈余11,640 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +1.5% (环比年率) -- +5.9% 6月9日(一) 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 37.0 0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 41.6 (完)