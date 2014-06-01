日韩经济指标预测--6月2日-6月9日****

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月2日当周 6月1日(日) 2350 日本资本支出(财务省,较上年同期) 第一季 -- +4.0% 6月2日(一) 0115 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 49.4 -- 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.5% 6月3日(二) 0130 日本加班工资 4月 -- +4.8% 6月4日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.9% 6月5日(四) 暂无重要经济数据发布 6月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 4月 -- +1.1 领先指标 -- -2.2 6月9日当周 6月8日(日) 2350 日本银行放贷(较上年同期) 5月 -- +2.1% 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 4月 -- 盈余11,640 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +1.5% (环比年率) -- +5.9% 6月9日(一) 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 37.0 0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 41.6 (完)
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)